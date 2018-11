Samsung Galaxy F na 3D renderech. Součástky dodaly zejména japonské firmy

Ze skládacího Samsungu jsme toho zatím moc neviděli, o to více se však o hybridu v posledních dnech hovoří. A zatímco před pár dny jste se u nás mohli podívat na koncept Galaxy F na videu, dnes vám můžeme ukázat 3D rendery, které vznikly podle předešlých úniků a dosud zveřejněných patentů. A vypadají daleko realističtěji, protože vnější displej je ve skutečnosti daleko menší, než bylo prezentováno na videu. V galerii můžete vidět telefon, v polootevřeném, rozevřeném a zavřeném stavu.

V hybridu je poprvé použita celá řada nových materiálů a technologií, po které se podepsalo hned několik japonských dodavatelů. Samsung se společností Sumitomo Chemical vyrobili na dotyk příjemný průhledný polyimid (vysokoteplotní plast pro extrémní nároky na odolnost), který může být ohnut nespočetněkrát, a to bez jakýchkoliv vizuálních nedostatků.

Polyimid je nalepen na ohebném OLED displeji a to pomocí extrémně odolného a flexibilního lepidla OCA (Optical Clear Adhesive), které Samsung vyvíjel několik let. Lepidlo má při odhnutí displeje vejpůl velkou roztažnost, přesto se od displeje neodlepí. A to ani po stovkách tisíců přeložení v půli, neustále si zachovává svou původní velikost a formu. Polarizér pro displej dodává další japonská firma Nichido Denko, samotný OLED je přitom stejného typu, jaký najdeme u Galaxy S9 či Galaxy Note 9.

Takto proběhla první ukázka skládacího hybridu od Samsungu:

Z protější strany ohebného displeje je umístěn pant, u něhož se Samsung spoléhá na domácí produkci. Dodávky zajišťuje jihokorejská společnost KH Vatec. Podle dosavadních spekulací Samsung na únorovém veletrhu MWC nabídne „ochutnávku“ připravované novinky. Finální podoba Galaxy F má být oznámena příští rok v březnu. Krátce na to se smartphone dostane do prodeje.

