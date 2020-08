Samsung Galaxy Fan Edition má vypadat podobně jako Note20. S Pen bude chybět

Již před uvedením řady Galaxy Note20 prosákla na veřejnost informace o tom, že Samsung připravuje ještě jeden model řady Galaxy S20. Vžilo se pro něj označení Galaxy S20 Fan Edition, který však zřejmě v reálu nahradí budoucí název Galaxy S20 Lite 5G. A první rendery naznačují, že by se designově mohlo jednat o zařízení velmi podobné aktuálnímu Galaxy Note20. Jen s tím rozdílem, že ve výbavě novinky bude zcela chybět dotykové pero S Pen.

Na renderech v naší galerii můžete vidět budoucí podobu čtvrtého modelu řady Galaxy S20. Telefon by měl dostat rovný 6,5" Super AMOLED Plus displej s průstřelem pro selfie. Displejový panel bude v rozích zakulacen a jeho součástí by měla být i optická čtečka otisků prstů. Máme počítat i s podporou adaptivních 120 Hz. Na zádech bude umístěn fotomodul pro tři objektivy, které si novinka vypůjčí z Galaxy S20. Do akce tak půjde hlavní 12MPx snímač, 12MPx širokáč a osmimegapixelový objektiv s 3× optickým zoomem.

Výkon by měl dodávat Snapdragon 865, i když už se s novinkou začíná spojovat i čipset řady Exynos, a není jasné, jak to tentokrát (konkrétně u české varianty) dopadne. Uvnitř telefonu bude připraveno 128GB úložiště a 6GB operační paměť, počítat máme i s podporou sítí páté generace. Baterie o kapacitě 4500 mAh bude podporovat rychlé kabelové dobíjení, tělo telefonu bude splňovat odolnost IP68. V telefonu poběží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5.

Představení čtvrtého modelu řady Galaxy S20 se očekává v předvánočním období, telefon bude k dostání v červené, bílé, zelené a oranžové. Koncová cena má být USA nižší o 200 dolarů než u Galaxy S20, a to by v Česku mohlo znamenat cenu okolo 18 - 19 tisíc.

Zdroj Pricebaba