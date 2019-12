Samsung Galaxy Fold 2 bude mít vnitřní displej krytý vrstvou ultratenkého skla

Samsung si v polovině listopadu pojistil dodávky ultratenkých skel od společnosti Dowoo Insis, které jihokorejci použijí pro nástupce aktuální generace Galaxy Fold. Model, jemuž se zatím přezdívá Galaxy Fold 2, by měl právě vrstvou UTG (Ultra Thin Glass, tj. „ultratenké sklo“) vyřešit nejpalčivější problém vnitřního displeje. Ten totiž u Foldu není kryt sklem ale plastovou fólií, do které uděláte vryp i svým vlastním nehtem.

Samsung si 9. prosince podal přihlášku u evropského patentového úřadu EUIPO na označení „Samsung UTG“ a „UTG“. Vrstva odolného ultratenkého skla přitom může být aplikována nad stávající displeje od Samsungu, a to proto, že její tloušťka může být od 30 do 100 µm. Odolnost skla je přitom daleko vyšší, než u plastové fólie. Má to ale i stinnou stránku, sklo je poměrně náročné na výrobu a je tedy daleko dražší, než ochranná fólie.

Skládačky vstupují na trh. Který z výrobců to vzal za správný konec?

Podle aktuálních spekulací však Samsung u připravovaného nástupce Foldu optimalizuje výrobní postupy, takže by měl hybrid stát méně, než první generace. Ta dnes vstupuje do prodeje v Česku za 53 990 Kč. Podle některých spekulací by se Galaxy Fold 2 mohl cenově přiblížit ke skládací Motorole Razr, která má evropskou cenu stanovenou na 1 599 EUR, což dělá v přepočtu zhruba 41 tisíc korun.

Zdroj Letsgodigital