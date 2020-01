Samsung Galaxy Fold 2 bude představen ve 2. čtvrtletí. Dostane UTG sklo a S Pen!

Jako první na řadu se sice v únoru dostane skládací véčko Galaxy Z Flilp, hned krátce na to ale můžeme počítat i s nástupcem skládacího hybridu Galaxy Fold. Samsung jej má představit v průběhu druhého čtvrtletí, tedy nejpozději v červnu letošního roku. A očekávané specifikace zní dost zajímavě.

V prvé řadě má Galaxy Fold 2 po rozevření nabídnout osmipalcový displej, který bude kryt ultratenkým sklem. Náhrada dosud používaného plastu bude vítaným bonusem s ohledem na větší bezpečnost vnitřního displeje. Polyimidovou fólii u Galaxy Fold totiž můžete nenávratně poškodit i svým vlastním nehtem. A právě přesun na UTG (Ultra Thin Glass) umožní Samsungu do Foldu integrovat i jeden zajímavý doplněk - stylus S Pen! Používání hybridu v rozevřeném stavu by tak dostalo i druhou dimenzi, na kterou jsou zvyklí uživatelé modelů Galaxy Note.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.



If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.