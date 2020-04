Samsung Galaxy Fold 2 dostane líbivější barvy. Na stylus se zřejmě nedostane

V zákulisí se znovu hovoří o připravovaném nástupci Samsungu Galaxy Fold, resp. o jeho specifikacích a klíčových změnách oproti první generaci. Podle spekulací by měl Galaxy Fold 2 nabídnout podstatně větší externí displej a také dvě nové barevné varianty. Skládačka má být k dispozici v zelené (Martian Green) a modré (Astro Blue), což jsou odstíny, se kterými byl představený již úvodní Galaxy Fold, ovšem po nutném přepracování konstrukce šel Fold do prodeje nakonec jen v černé a stříbrné.

Druhý Fold má vážit 229 gramů, takže by měl být o 40 gramů lehčí, než předchůdce. U nové skládačky se očekává nižší cena, které by Samsung mohl částečně pomoci i integrací menšího 256GB úložiště. Podle dosavadních spekulací to vypadá, že se S Pen se do nového modelu nedostane. Jednalo se zřejmě jen o zbožná přání fanoušků, která nebyla postavena na reálných základech.

I přes omezení panující okolo koronavirové pandemie je představení Galaxy Fold 2 stále naplánováno na srpen, a to po boku tabletofonů řady Galaxy Note20. Velkovýroba potřebných součástek pro nový Fold bude spuštěna v polovině května, první hotové skládací hybridy budou z pásů sjíždět v průběhu června. Na trh by se nový skládací model mohl dostat již začátkem září.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold:

Zdroj Naver