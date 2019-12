Samsung Galaxy Fold objevuje Prahu. Měli jsme v ruce první skládačku v Česku!

Samsung na dnešní tiskové konferenci v Praze novinářům blíže představil skládací hybrid Galaxy Fold. Zařízení zcela nové kategorie je v Česku v prodeji od pátku 13. prosince a už si našlo cestu do kapes uživatelů, kteří chtějí mezi prvními vyzkoušet skládací displeje v praxi. I když to tak po prvních peripetiích nevypadalo, Galaxy Fold je nakonec skutečně vůbec první skládačkou, která se oficiální cestou dostala na český trh.

Samsung Galaxy Fold katalog |preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17,0 mm, 263 g

displej: 7,3", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: už se neprodává

Galaxy Fold jsme v rukou neměli poprvé, krátce jsme se jej mohli osahat již na letošním veletrhu IFA v Berlíně. Tentokrát se nám do rukou dostala finální verze Foldu ve stříbrné variantě, a první dojmy jsou velmi pozitivní. Samotné zavření telefonu působí až neuvěřitelně příjemným dojmem, při otevírání musíte vynaložit trochu více síly. Pomocí obou rukou to jde bez problémů. Jen co překonáte poměrně silnou pružinu, stačí trochu zatlačit, a displej zacvakne do jednolité roviny. Jednou rukou jde Fold otevřít také, musíte však při otevírání druhý displejový díl potlačit palcem. A jinak než dotykem do vnitřního displeje to neuděláte.



Rozevřený Samsung Galaxy Fold, který pomalu zavíráme...

Samsung u vnitřního displeje slibuje výdrž až 200 tisíc složení, což by u 100 přeložení každý den znamenalo pět let provozu. Připravte se na to, že ze začátku dáte Foldu zabrat. Sto přeložení denně dáte hravě, jakmile však úvodní nadšení trochu opadne, věřím, že se snadno dostanete pod stovku přeložení za den. Překlad v displeji je trochu vidět, při běžném používání ale nijak nezaclání ani nedegraduje kvalitu zobrazeného obsahu. Velmi rychle se s ním sžijete. Ani se světlou tapetou o něm prakticky nebudete vědět.



V zavřeném stavu padne Fold perfektně do ruky. Podobně jako televizní ovladač, k němuž byl (právem) přirovnáván. Palcem pohodlně obsáhnete úplně celý vnější displej. Při přenášení jej obejmete v dlani, ze které rozhodně nevypadne

A to překvapivě platí i o Foldu v zavřeném stavu. Na fotkách vypadá vnější strana nezajímavě. Navíc má malý displej a mnozí jej přirovnávali k dálkovému ovládání... a to je pravda! Galaxy Fold skutečně v ruce působí jako dálkový ovladač, ale v tom dobrém slova smyslu. Podobně jako u ovladače, tak i zde prstem pohodlně obsloužíte celou plochu takže malá úhlopříčka displeje vlastně není na škodu. Práci odvedenou na vnějším displeji můžete po rozevření přenést na ten vnitřní. Přepínání displejů, tzv. App Continuity, sice funguje i obráceným směrem, ale to už si musíte u jednotlivých aplikací ručně nastavit.



Fold jsme vzali i na běžné denní světlo. Čitelnost obou displejů je skvělá, překlad vnitřního displeje jde vidět jen nepatrně. Stačí však zvolit světlou tapetu a zřejmě jej vůbec nezaregistrujete. Záď je lesklá a poměrně dost na ní ulpívají otisky prstů

Vnější displej má samostatné pohotovostní plochy oddělené od těch vnitřních, můžete si tak pro každý displej nastavit diametrálně odlišné vzhledy domovské obrazovky. Klávesnice se primárně spouští v režimu, který ji rozdělí na poloviny přilepené k levému a pravému kraji displeje. Palci tak efektivně obsáhnete jen tu část, kterou potřebujete. Pohrát si můžete i se softwarovými ovladači. Standardně jsou v pravém rohu, můžete je však přemístit doprostřed nebo doleva.

Jediný evropský Samsung se Snapdragonem

Samsung v Evropě doposud vždy vsázel na vlastní čipsety Exynos, u Foldu však udělal výjimku. Jedná se tak o jediný letošní Samsung se Snapdragonem 855, který si můžete v Česku oficiální cestou pořídit. Fold se samozřejmě dá pořídit i neoficiální cestou z tzv. „šedého dovozu“, má to ale svá úskalí. Při pořízení oficiální české 4G verze Samsung zdarma přidá roční pojištění proti poškození se spoluúčastí 3 399 Kč, pokud si rozbijete vnitřní displej u dovozového 5G modelu, bude vás jeho nezáruční výměna stát přes 20 tisíc Kč! Na druhou stranu 5G může být velké lákadlo pro ty, kteří myslí trochu do budoucna – ke konci roku 2020 už by se v Česku první ostrůvky 5G sítí mohly objevit.

Hybrid se v Česku prodává v jediné paměťové konfiguraci, a to s 12GB RAM a 512GB pamětí. Navíc se jedná o Dual SIM, což je řešeno jedním fyzickým slotem pro nanoSIM, druhou kartou je eSIM. Tu nebude problém aktivovat ani u českých operátorů, tedy zatím až na O2, u nějž se se zprovozněním počítá až v příštím roce. Kvůli omezenému prostoru v telefonu je třeba oželet vyměnitelný slot pro microSD karty, ale s „půlterovou“ vnitřní pamětí to nevidíme jako handicap.

Šestice foťáků směřuje na tři strany

Na těle Foldu je hned šest fotoaparátů, které primárně vycházejí z Galaxy S10+, zejména ty osazené na zadním krytu. Přidává se k nim selfie kamerka nad vnějším displejem, a také duální selfie ve výřezu vnitřního displeje. Sekundární 8MPx kamerka zde slouží pro rozmazání pozadí.

Ukázkové fotografie:





Základní, dvakrát přiblížení a ultraširokoúhlý snímek

App Continuity funguje i u fotoaparátu. Můžete fotit selfie na vnějším displeji a pokračovat s focením hned po rozevření Foldu. Jak Galaxy Fold fotí a natáčí videa, si ukážeme v samostatném článku. Výše naleznete alespoň první menší ochutnávku fotek pořízených fotek v exteriéru a interiéru.



Ukázkové snímky z interiéru

Samotné uživatelské rozhraní se v základu nijak neliší oproti Galaxy S10 či Galaxy Note10. Co je navíc, je práce až se třemi aplikačními okny najednou. Ke třem aplikacím můžete navíc přiotevřít i další, a to ve formě plovoucích oken. A když Fold zavřete a pak znovu otevřete, vrátíte se zpět k dříve otevřeným třem aplikacím.

Po úpravě jen dvě barvy

Zatímco při představení úvodní verze Foldu jste si mohli Fold barevně nakombinovat podle svého uvážení, po nutných úpravách je Fold k dostání pouze v černé a stříbrné, přičemž se mění jen barva zadního krytu (při pohledu v zavřeném stavu). Na zelenou nebo modrou s různobarevnými panty si tak musíte nechat zajít chuť.

Ne, Galaxy Fold není levnou záležitostí. Je to prémiová vstupenka do světa nových skládacích hybridů, kde si zatím každý z výrobců „hraje na svém písečku“, a zkouší různé druhy konstrukcí. Na českém trhu Fold vychází na 53 990 Kč, a v základním balení k němu dostanete sluchátka Galaxy Buds a také kryt z aramidových vláken. Jedna jeho část je nacvakávací, druhou na telefon nalepíte. Je to však vždy o kompromisu, buď budete všem ukazovat design Foldu nebo jej zabalíte do krytu. A to je třeba u Foldu raději dvakrát promyslet. Je to totiž momentálně nejdražší sériově vyráběný mobil, který si můžete koupit.