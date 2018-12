Samsung Galaxy M10 již prošel certifikací, Galaxy M20 má mít zase obří baterii

Nová řada Samsungů, Galaxy M, je doslova na spadnutí. Poté, co jihokorejci zřejmě opustí modelové řady Galaxy J, Galaxy On (pouze v Indii) a Galaxy C (pouze v Číně), se ze střední třídy úplně nestáhnou. Prázdná místa mají rychle vyplnit oživené modely Galaxy M10, M20 a M30. A o prvních dvou zmiňovaných smartphonech toho již nyní víme docela dost.

Samsung Galaxy M10 (SM-M105F) bude základním modelem Samsungu pro rok 2019, který v průběhu včerejška obdržel certifikaci Wi-Fi Aliance. O zobrazování se postará 5,6" IPS LCD displej, který bude zasazen v kovovém rámu. Potřebný výpočetní výkon dodá Exynos 7870 se 3GB RAM, interní úložiště bude 32GB. 13Mpx zadní fotoaparát doplní 5Mpx selfie, nezapomnělo se ani na podporu dvou SIM karet. Potřebnou energii dodá 3 000mAh akumulátor. Základní model má stát, v přepočtu, okolo 3 250 Kč.

Samsung Galaxy M20 (SM-M205F) má být prvním Samsungem s 5 000mAh baterií. A to přesto, že tělo má mít rozměry 156 × 75 × 8,8m. Telefon tedy bude jen o 1 mm tlustší než nedávno představený Galaxy A8s s 3 400mAh akumulátorem. IPS displej se zatím neznámou úhlopříčkou a rozlišením FHD+ dostane kapkovitý výřez pro 8Mpx selfie kamerku. V žargonu Samsungu by se mohlo jednat o displej typu Infinity-U či Infinity-V. Na zádech bude dále přichystán duální fotoaparát (13 + 5 Mpx) a také oválná čtečka otisků prstů. Na spodní hraně bude k dispozici konektor USB-C a sluchátkový jack. Výkon dodá Exynos 7885 a 3GB RAM. Koncová cena by se měla dostat pod 5 000 Kč.

Samsung Galaxy M20 by mohl primárně vycházet z Galaxy J6+:

Ohledně Samsungu Galaxy M30 zatím žádné zdroje příliš nehovoří, mělo by se však jednat o nejvybavenější „emko“, které do světa vychrlí továrna v indické Noidě. Všechny modely nabídnou operační systém Android 8.1 Oreo a na trhu by měly být již začátkem příštího roku. Jejich oficiální oznámení se očekává hned po Vánocích či na lednovém veletrhu CES v Las Vegas.

Via AllAboutSamsung, 91mobiles