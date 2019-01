Samsung Galaxy M20: první zkušenosti z používání ještě nepředstavené novinky

Člen fóra Samsung Community dostal s předstihem Galaxy M20, aby jej otestoval, Samsung však neodhadl důsledky. Na komunitním fóru tak „visí“ první zkušenosti týkající se zatím nepředstaveného zařízení, a to rovnou se třemi fotografiemi telefonu, který bude představen až 28. ledna. Zmiňovaný člen fóra tak dostal novinku s předstihem zapůjčenou zřejmě naposledy...

Fotografie a první dojmy potvrzují, že řada Galaxy M se bude točit zejména okolo velkokapacitních baterií. V případě Galaxy M20 (a také Galaxy M30) bude k dispozici 5 000mAh akumulátor, tedy největší, co kdy Samsung u svých smartphonů nabídl. Zdroj uvádí, že 45 minutové hraní si z baterie moc procent neukouslo, a že se baterie do plna opět nabila „poměrně rychle“. Celá řada Galaxy M má skutečně dostat rychlé kabelové nabíjení přes konektor USB-C.

Na další fotografii je pak vidět, že s 16% kapacitou baterie má telefon v provozu vydržet ještě 8 hodin. Trojčlenkou dojdeme k tomu, že při 100% baterii by telefon mohl vydržet pohodlné dva dny na jedno nabití, a to zřejmě i při větší zátěži. V případě méně častého využívání by výdrž mohla být ještě přívětivější. Telefon dostane 6,3" IPS displej s výřezem (tzv. Infinity-V) a poběží na Androidu 8.1 Oreo včetně nadstavby One UI. Ta je přitom u stávajících smartphonů dostupná pouze po updatu na Android Pie.

Samsung Galaxy M20 má být funkčně dost podobný Galaxy J6+:

Zdroj Samsungmembers