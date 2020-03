Samsung Galaxy M21 dorazí i do Česka! Mobil s obří baterií přijde na trh v dubnu

Samsung dnes formou tiskové zprávy potvrdil dostupnost nejnovějšího modelu řady Galaxy M i v Česku. Byl to však trochu očekávaný krok, jestliže se u nás loni prodával Galaxy M20, dalo se očekávat, že se na trh dostane i jeho letošní nástupce Samsung Galaxy M21. A jelikož jsme loňský model hodnotili jako nejzajímavější Samsung v poměru výkon/cena, musíme se opakovat i tentokrát. Specifikace se meziročně vylepšily, přitom úvodní cena telefonu vzrostla jen o čtyři stokoruny.

Galaxy M21 se opírá o 6,4" Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, který bude velmi dobře čitelný i na přímém slunci. Na zádech je připraven trojitý fotoaparát, jemuž vévodí 48MPx snímač. Doplňuje jej 8MPx širokáč a 5MPx kamerka pro detekci hloubky ostrosti. Do celoplastové konstrukce se dostala obří baterie s kapacitou 6 000 mAh, kterou nabijete přibaleným 15W adaptérem. Výkon dodává osmijádrový Exynos 9611 se 4GB RAM, 64GB paměť si rozšíříte až 512GB microSD kartami. Po prvním spuštění naběhne Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0.

Samsung Galaxy M21 v kostce:

Biometrický přístup zajišťuje čtečka otisků na zadní straně, resp. skener obličeje. Myslelo se i na podporu NFC, které využijete třeba pro mobilní placení přes Google Pay. Notifikační dioda na těle chybí, částečně ji však nahrazuje režim Always On. Dvojklikem na zobrazené ikony se z něj dostane přímo do odpovídajících aplikací. Celkově vzato se jedná o velmi slušně vybavený model střední třídy.

Samsung Galaxy M21 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,9 mm, 188 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 6 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

To nejdůležitější na závěr je koncová cena. Samsung Galaxy M21 bude v Česku stát 6 390 Kč, a k dostání bude pouze v černé barevné variantě. Telefon půjde zakoupit od poloviny dubna, ovšem pouze na webu Samsungu a také u vybraných prodejců elektroniky, v prodejnách a na webu řetězců Alza.cz, Mobilní Pohotovost, Electroworld a Datart.