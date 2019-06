Samsung Galaxy M40: řada levných Samsungů se rozrůstá o klon Galaxy A60

Sázka na inovovanou řadu Galaxy A a novou produktovou řadu Galaxy M se letos jihokorejcům zřejmě vyplatila. Jen v Indii se nových „áček“ prodalo do začátku května přes pět milionů kusů, modelů řady Galaxy M, určené zejména pro indické mileniály, pak již přes dva miliony. U nás se prodává pouze jeden telefon této řady, Galaxy M20, a to pouze online. Samsung včera představil zatím nejvybavenější Galaxy M40, který je převlečeným čínským modelem Galaxy A60. A ten se na našem trhu nenabízí, bude tedy M40 jeho adekvátní náhradou?

Samsung Galaxy M40 katalog rozměry a hmotnost: 155 × 74 × 7.9 mm, 168 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 340, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 675 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 32MPx (8 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Galaxy M40 dostal IPS LCD displej s úhlopříčkou 6,3" a rozlišením 2 340 × 1 080 pix. Displej zabírá téměř 92 % čelní strany telefonu a je chráněn odolným sklem Gorilla Glass. V průstřelu displeje najdeme 16MPx selfie, sluchátko pro hovory chybí, zvuk se bude linout přímo z displeje! Fotoaparát na zadní straně je řazen do semaforu. Bílým kruhem je zvýrazněn základní 32MPx snímač (F1.7), který doplňuje 5MPx kamerka pro hrátky s rozmazaným pozadím a 123° ultraširokoúhlý objektiv. Telefon nahraje 4K videa i slow-mo s 240 fps.

Na zádech nechybí ani čtečka otisků prstů, na pravém boku telefonu najdeme regulátory hlasitosti a zamykací klávesu, na hraně spodní zase hlavní reproduktor a USB-C konektor. Sluchátkový jack se do těla o tloušťce 7,9 mm nevměstnal. Nevyměnitelná baterie je však trochu zklamáním, má kapacitou „pouhých“ 3 500mAh. Třeba takový níže postavený Galaxy M20 se pyšní akumulátorem s kapacitou 5 000 mAh. Baterii můžete nabíjet zrychleně přes přibalený 15W adaptér typu Adaptive Fast Charging.

Výkon telefonu dodává Snapdragon 675 se 6GB RAM a 128GB úložištěm, které může být rozšířeno microSD kartou až o dalších 512 GB. Místo paměťovky můžete do smartphonu vložit i druhou nanoSIM. Součástí hardwarové výbavy je Bluetooth 5.0, NFC i zvuk Dolby Atmos, telefon běží na Androidu 9.0 Pie s nadstavbou One UI. Galaxy M40 půjde do prodeje 18. června v tmavě a světlé modré variantě, a to v přepočtu za 6 500 Kč. Případná dostupnost Samsungu Galaxy M40 v Evropě zatím nebyla potvrzena.

Představovací video Samsungu Galaxy M40:

Zdroj Samsung India