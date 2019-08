Samsung Galaxy Note 10: Legendární náčrtník se rozdvojil a dostal duhová záda

Ze spodní hrany se vysouvá pero S Pen osazené 0,34mAh Lithium-Titanate baterií, která napájí Bluetooth. Stylus komunikuje s telefonem bezdrátově až do vzdálenosti 40 metrů, a nově se naučil tzv. Air Gestures. Zatím fungují pouze u fotoaparátu, kdy stisknutím tlačítka a pohybem S Penu do stran přepínáte mezi režimy, nahoru a dolů mezi fotoaparáty. Otočením pera se stisknutým tlačítkem zoomujete. Perem musíte mířit přesně na telefon, jinak dochází k chybám. Podpora dalších aplikací přijde později.

S Pen zvládne bezdotykově rolovat stránky, črtat do screenshotů, psát poznámky na vypnutém displeji, vyřezávat obsah obrazovky či převádět psaný text do digitální podoby. Zda však zřejmě narazí na chybějící český slovník, takže u nás funkci nevyužijeme. Zajímavě vypadá i AR Doodle. Do selfie si např. přikreslíte vlasy a klobouk, které zůstanou na správném místě i tehdy, pokud se při focení pohnete. S pen využijete i při vytvoření kreslené živé zprávy nebo při záznamu obrazovky včetně hlasového komentáře a záznamu selfie kamerky. Jinak S Pen funguje stejně jako v minulosti

Rozměrově jako S10+ a Note9

Základní verze Galaxy Note 10 má rozměrově blízko ke Galaxy S10+, zatímco Note10+ se blíží loňskému Galaxy Note9. Displej s minimálními rámečky vypadá efektně a vycentrovaný průstřel tolik vizuálně neruší jako u řady Galaxy S10. Zadní skleněný kryt je ale doslova magnetem na otisky prstů, a to zejména u nejpovedenější barevné varianty Aura Glow.



...a realita. Zajímavé je i srovnání s loňským modelem, ústup rámečků je markantní.

Ta je v základu stříbrná, ovšem podle druhu a intenzity dopadajícího světla se barvy mění od zelené přes červenou až do modré, nejčastěji však na zádech vidíte povedenou duhovou kombinaci různých barevných odstínů. Mimo ní bude na výběr i konzervativní černá, ovšem pouze ve skle. S keramickými zády se u Galaxy Note10 nepočítá. A ani s růžovou a bílou verzí Galaxy Note10, kterou můžete vidět v naší galerii. Je však možné, že se k nám tyto barvy dostanou jako speciální odstíny o něco později.



Na zádech je nejvýraznějším prvkem trojitý fotoaparát v nepatrně vystouplém fotomodulu. Při pohledu shora se díváme na 123° ultraširokoúhlý snímač se 16 MPx a světelností F2.2, hlavní fotoaparát má 12 MPx a variabilní clonu (F1.5/F2.4) a na 12MPx teleobjektiv (F2.1) s 2× optickým přiblížením. Stranou je samostatně umístěna přisvětlovací dioda. U větší verze je pod ní ještě navíc připravena ToF kamerka. Mezi objekty lze rychle přepínat v aplikaci Fotoaparát, 3D kamerku využijete v režimu Živého zaostření.

Zajímavým přídavkem je tzv. Zoom-In mikrofon, pokud přiblížíte snímanou scénu, telefon zvýrazní zvuky, které vycházejí z přiblížené oblasti. Note10 k tomu využívá tři mikrofony na svém těle. Ve foťáku je dále připraven noční režim, uměla inteligence rozpoznávající 30 druhů snímaných scén, režim Instagram, focení v HDR a natáčení v režimu Super stabilizace.



Úspornější Exynos a dvě různé baterie

Výkon u evropské varianty dodává osmijádrový Exynos 9825, který je vyráběn 7nm technologií. Oproti Notu 9 má maximální výpočetní výkon narůst o 20 %, grafický výkon pak až o 45 procent, čipset je pak o 18 % energeticky efektivnější, než Exynos 9810 u Galaxy Note9. Základní verze Note10 dostane 8GB RAM a 256GB úložiště, s microSD kartami se přitom nepočítá. Větší varianta se může těšit na 12GB operační paměť, kterou nakombinujete, buď s 256, nebo rovnou s 512GB ROM. U větší verze o microSD slot ochuzeni nebudete.

Telefony se liší také kapacitou baterie. Menší model má spíše průměrnou kapacitu 3 500 mAh, dobijete ji zrychleně přibaleným 25W adaptérem, resp. 12W bezdrátově. Větší model dostal 4 300mAh akumulátor, který nabídne 15W bezdrátové dobíjení a až 45W kabelové nabíjení, adaptér však budete muset dokoupit samostatně. Půl hodina nabíjení má vystačit na celodenní provoz Notu 10+. U obou modelů jde do akce i zpětné nabíjení Wireless PowerShare, díky němuž např. na cestách dobijete chytré hodinky.

Rozhraní vypadá podobně jako u řady Galaxy S10, je dostatečně svižné a nabídne široké možnosti personalizace. Od změn displejového režimu, přes doladění zvuků na míru vašim uším až po systémová schémata. Galaxy Note10 bude na trh uveden i s časově omezenými exkluzivními hrami, mohli jsme vidět ukázku Call Of Duty se špičkovou grafikou. Součástí prezentace byla i zmínka o doplňkovém gamepadu.



K desktopovému režimu DeX bude stačit běžný USB-C kabel, který v podobě PC aplikace najednou zobrazí až 5 aplikačních oken, mezi telefonem a počítačem půjde rychle kopírovat soubory. Odpadá tak nutnost dokovací stanice a DeX kabelu, ale na druhou stranu vám nebude stačit jen monitor, ale budete potřebovat počítač celý. Zda se půjde u Note10 vrátit k předchozímu sestavení DeXu, zatím není jasné.

Kdy a za kolik

Samsung hned po dnešním představení spustil předobjednávky jejichž součástí je výkupní bonus při odprodeji stávajícího zařízení. Pokud dáte na prodej jakýkoliv model řady Note, Samsung k jeho výkupní ceně přidá bonus ve výši pěti tisíc, v případě jiných modelů či smartphonů jiných značek jen polovinu. Pokud tedy budete prodávat Galaxy Note 9 ve velmi dobrém stavu, bude vás upgrade stát (dle vybrané varianty) jen do deseti tisíc.



Základní Galaxy Note10 bude nabízen pouze v konfiguraci 8/256 GB, a vyjde na 24 999 Kč. Na výběr bude černá (Aura Black) a stříbrná (Aura Glow). Galaxy Note10+ bude v prodeji pouze s 12GB RAM, cena se však bude lišit podle paměti. Za 256GB variantu v černé nebo stříbrné zaplatíte 28 999 Kč, 512GB verze (pouze ve stříbrné) vyjde na 30 999 Kč. Pultový prodej nové řady Galaxy Note10 startuje v pátek 23. srpna.

