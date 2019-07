Samsung Galaxy Note 10 osloví dámské osazenstvo novým růžovým odstínem

Z dřívějších úniků již víme, že Samsung Galaxy Note 10 bude na trhu nabízen v konzervativní černé a také ve stříbrné s podtitulem „Aura Glow“. V průběhu roku má smartphone dostat i dost netradiční růžovou barevnou kombinaci. A ta zcela jasně zacílí na dámské osazenstvo. V podání smartphonů řady Galaxy Note je to krok bezprecedentní, Samsung se u Notů naposledy „odvázal“ u loňského Galaxy Note 9, který byl nabízen i v modré barvě se žlutým stylusem S Pen, příp. u předloňského Notu 8 ve zlaté. Růžová se v řadě Note objeví vůbec poprvé...

Na růžový Galaxy Note 10 se můžete podívat v naší galerii a to na uniklých tiskových renderech, stejnou barvu má nabídnout i vybavenější verze Galaxy Note 10+. Podle zdroje však má být Galaxy Note 10 k dostání i v celé řadě dalších barev, např. v červené, modré nebo v zelené. Ovšem u těchto odstínů zatím chybí jakékoliv fotky, které by existenci dalších barev potvrdily. Řada Galaxy Note 10 bude představena 7. srpna v New Yorku, a hned na to mají být zahájeny předobjednávky. Na trzích v Evropě se novinky začnou prodávat 23. srpna.

Druhý teaser na představení Samsungu Galaxy Note 10:

Zdroj Winfuture