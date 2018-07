Samsung Galaxy Note 9 má mít až 512GB paměť, čtyři barvy a S Pen s Bluetooth LE

Už za deset dní bude v USA představena nová generace tabletofonu Galaxy Note 9 od Samsungu, a na internetu se doslova každým dnem objevují nové informace. Za úniky však často mohou i samotní nedočkaví prodejci. To je i případ jednoho indického řetězce, který již na svém webu vystavil barevné varianty i s očekávanými cenami.

Galaxy Note 9 bude k dostání ve třech základních barevných variantách. V černé (Mystic Black), modré (Engineered Blue) a hnědé (Artisan Copper). Mimo to by se mohlo dostat i na čtvrtou fialovou variantu (Lilac Purple), protože ji však nezmiňují všechny zdroje, zřejmě bude dostupná jen na vybraných trzích. Leták prodejce také potvrzuje to, o čem se dříve hovořilo. Tabletofon se má prodávat se 128GB, ovšem i s 512GB interní pamětí. Obě varianty ještě doplníte paměťovkou.

Informační mašinérie zašla dokonce tak daleko, že jeden ze servisů na webu vystavuje, jak vypadají některé z komponent použitých u Notu 9. Samostatně je zmiňováno i pero S Pen, které se od stylusu u Galaxy Note 8 nijak výrazně lišit nebude. Bude však více hranatější, takže jej do těla „osmičky“ nevložíte. Ty hlavní změny se ale mají odehrát uvnitř, pero má dostat Bluetooth 5.0 LE a nabíjet se bezdrátově při svém zasunutí do telefonu. V Galerii pro vás dále máme i fotografie nové bezdrátové nabíječky a také plejádu originálních pouzder a obalů v různých barvách. Oproti Galaxy S9 má chybět kryt Alcantara Cover.

Samsung představí Note 9 již 9. srpna v New Yorku. Samsung telefon popisuje jako zařízení, které je vhodné, nejen pro práci, ale také pro hraní her. Není tedy divu, že si pro něj Samsung připravil speciální herní nabídku. Prvních třicet dní od uvedení na trh bude na novince exkluzivně dostupný mobilní hit Fortnite.

Samsung láká na představení Galaxy Note 9 v New Yorku:

via Winfuture, Trendydechz