Samsung Galaxy Note 9 rozebrán. Chladící heatpipe je na mobilní poměry obrovská

Moc dlouho jsme nečekali. Samsung včera v podvečer představil tabletofon Galaxy Note 9 a už je na světě první rozborka. Novináři z ruského webu jako první na světě rozebrali novinku do šroubku, a my se tak můžeme podívat na to, jak vypadají její vnitřnosti. Nejzajímavější položkou je pochopitelně heatpipe, která nabízí vodní chlazení s karbonovými komponenty lépe vedoucími teplo.

Rozborka odhalila, že plocha heatpipe je na mobilní poměry skutečně obrovská. Oproti pasivnímu chladiči v Galaxy Note 8 je to obrovský rozdíl. Zdroj dokonce heatpipe hodnotí jako „notebookový chladič“. Rozborka ukazuje i některé změny vnitřního uspořádání, byť se s telefonem po stránce designu, oproti loňské generaci, mnoho nezměnilo. Konektor USB-C již není součástí desky ale je k ní jen připojen, v případě jeho poruchy tak jeho výměna bude snadnější. S Pen drží v těle o něco pevněji, zřejmě díky těsnějšímu uspořádání všech hardwarových prvků. Novinka dostala i o něco větší sluchátkový reproduktor. Náš první pohled na Galaxy Note 9 si můžete přečíst zde.

Náš první pohled na Samsung Galaxy Note 9 přímo z New Yorku:

Zdroj Hi-Tech.mail