Samsung Galaxy Note10 končí se Samsung Cloudem. Nově vsází na OneDrive

Samsung v těchto dnech v Evropě začal do aplikace Galerie přidávat podporu synchronizace s OneDrive. Jihokorejský výrobce tuto funkci sice oznámil již před dvěma měsíci, do mobilů (konkrétně do řady Galaxy Note10 s Androidem 10) se však funkce dostává až nyní. Synchronizace s OneDrive do budoucna nahradí dosluhující Samsung Cloud, pokud tedy zálohujete fotky online, bude jen otázkou času, než bude OneDrive jediným defaultním úložištěm pro ukládání fotek a videí v cloudu.

Připojení k OneDrive hledejte u řady Galaxy Note10 přímo v aplikaci Galerie. V nabídce se třemi tečkami zvolte Nastavení - Přepnout na OneDrive. Jakmile odsouhlasíte přechod na OneDrive, překopírují se do něj všechny fotky a videa z vašeho aktuálního úložiště Samsung Cloud. A tato kvóta (tj. 15 GB) bude v OneDrivu platná po dobu jednoho roku. Pokud jste ještě OneDrive nikdy nepoužili, nadělí vám Microsoft při registraci navíc bezplatný 5GB prostor bez časového omezení.

Představení služby Microsoft OneDrive: