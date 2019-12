Samsung Galaxy Note10 Lite bude vědět, kde přesně se nachází jeho stylus

Mimo Galaxy S10 Lite připravuje jihokorejský výrobce i další „lite“ model, Galaxy Note10 Lite. O chystaném smartphonu jsme vás již několikrát informovali, poslední spekulace je však dost zajímavá. Galaxy Note10 Lite totiž bude úplně prvním Samsungem, který bude podporovat Bluetooth 5.1. A ten má oproti „pětce“ jeden zásadní přídavek - přesnou lokalizaci v prostoru.

Stylus pro Galaxy Note10 Lite byl certifikován s Bluetooth 5.1, což telefonu umožní znát přesnou pozici stylusu v okolním prostoru. A využití se nabízí hned dvojí. Pokud někde stylus založíte, bude jej možné velmi snadno najít a vrátit do šachtice v telefonu. Přesnou lokalizaci pera by měly využívat i nová systémová gesta, která by aktuální Air Actions povýšila na úplně jinou úroveň. Stávající uživatelé řady Galaxy Note10 by však z této funkce nijak neprofitovali, stylus u těchto modelů totiž podporuje „pouze“ Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy Note10 Lite by měl jít do prodeje v lednu příštího roku. Bude se zřejmě jednat o cenově nejdostupnější Note, který se cenou dostane těsně pod Galaxy Note10. A ten se v současné době prodává za 24 990 Kč. S větším sourozencem Galaxy Note10+ má přitom většinu společného, redakční recenzi si můžete přečíst zde.

Představení smartphonů řady Galaxy Note10:



Zdroj Bluetooth