Samsung Galaxy Note10 Lite se ukázal v Geekbench. Poběží na Exynosu 9810

Samsung zřejmě již velmi brzy uvede do prodeje dva nové „Lite“ modely. A zatímco u Galaxy S10 Lite se zřejmě nebudeme bavit o „ořezaném“ vlajkovém modelu, v případě Galaxy Note10 Lite to bude úplně jiná písnička. Samsung skutečně chystá nepatrně osekaný model, který chce dotykové pero S Pen nabídnout v nižší cenové hladině. Telefon se navíc již ukázal v benchmarku Geekbench, což by mohlo svědčit o jeho blížícím se oficiálním představením.

Samsung Galaxy Note10 Lite dostane modelové označení SM-N770F, a podle Geekbench poběží na 10nm osmijádru Exynosu 9810 s 6GB RAM. Čipset je to sice loňský, jako poprvé se ukázal u tabletofonu Galaxy Note 9, z pohledu výkonu tak má však stále co nabídnou. Jen už nebude soupeřit s těmi nejvybavenějšími. Testovaný model získal v benchmarku Geekbench 667 bodů v jednojádrovém, resp. 2 030 bodů ve vícejádrovém testu. Pro srovnání, redakční Galaxy Note 9 ve stejném testu získal bodovou kombinaci 689/2 085.

Americká certifikační autorita FCC navíc již pro model SM-N770F schválila k používání dotykové pero S Pen, které bude mít rozměry 105,2 × 4,4 × 5,8 mm, což jsou téměř stejné hodnoty jako u Galaxy Note10. I díky tomu lze předpokládat, že novinka vsadí na letošní design tabletofonů (a to v černé a červené), ovšem hardware bude pocházet z loňského roku.

Videopředstavení loňského tabletofonu Galaxy Note 9:

Na některých trzích by měl být smartphone dokonce nabízen pod alternativním označením Galaxy A81, což by jej, z pohledu nové modelové řady Galaxy A pro rok 2020, odsunulo na začátek druhého čtvrtletí příštího roku. Jisté je zatím jen to, že ve smartphonu poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, a že se chystaná novinka bude prodávat i v Evropě.

A takové jsou letošní modely řady Galaxy Note10:

Zdroj Geekbench