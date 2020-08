Samsung Galaxy Note20 Ultra je přehlídka moderních technologií, s Note20 ušetříte

Po sérii úniků Samsung představil dvě novinky řady Galaxy Note. Zatímco u Galaxy Note20 Ultra budete kompromisy hledat marně, menší Galaxy Note20 pár ústupků má, ale zase ušetříte.

Galaxy Note20 Ultra 5G: obr se stylusem

Oproti Galaxy Note10+ telefon narostl o dva a půl milimetru do výšky a v pase přibral zanedbatelné 0,2 milimetru. Designově se ale nic podstatného nezměnilo, přední a zadní část kryje Gorilla Glass Victus. Displej je po stranách zakřivený směrem ke kovovému rámu, to stejné platí o zadní straně. Horní a spodní hrana jsou téměř rovné, zvýšená odolnost IP68 v této kategorii patří k povinným vlastnostem.



Galaxy Note20 Ultra existuje ve třech barevných variantách, s bílou se v Česku (prozatím) nepočítá

Přední straně dominuje 6,9" Infinity-O displej typu Dynamic AMOLED 2x, který se pyšní podporou 120Hz adaptivní obnovovací frekvence a až o 25 % vyšším jasem, než u předchůdce. Displej při poměru stran 19,3:9 vykresluje rozlišení WQHD+, v 3,5mm průstřelu je umístěna 10MPx selfie s podporou automatického zaostřování. Ultrazvuková čtečka otisků se, stejně jako vloni, schovala pod displej.

Souhrn všech novinek Samsungu z akce Galaxy Unpacked 2020:

Ten můžete i nadále ovládat dotykovým perem S Pen, musíte jen překousnout přesun šachty z pravé na levou část spodní hrany. Stylus má nižší latenci, takže je iluze psaní skutečnou tužkou ještě reálnější. Úplnou novinkou jsou gesta označená jako „Anywhere Actions“, která můžete použít opravdu kdekoliv. Stačí stisknout tlačítko a na dálku předem daným gesty psát na displej, vrátit se na domovskou obrazovku nebo přepnout na poslední používanou aplikaci.



Přední stranu vyplňuje obří dvakrát zakřivený Dynamic AMOLED 2X

Rozpoznávání psaného textu nově dokáže vaše písmo „srovnat“, aby bylo čitelnější a všímáme si i výraznější spolupráce s Microsoftem. Přímo z poznámek lze exportovat do Wordu a PowerPointu, příp. poznámky automaticky synchronizovat s OneNote. Od 15. září Samsung na Galaxy Note20 Ultra spustí službu Xbox Game Pass Ultimate pro hraní streamovaných her. Pro některé z nich bude potřeba speciální ovladač MOGA XP5-X (1 999 Kč), a také předplatné služby Game Pass (339 Kč na měsíc).



Bezdrátový stylus kopíruje barvu telefonu, rozpozná až 4 096 úrovní tlaku, naučil se nová gesta a zůstalo na něm i jedno akční tlačítko

Herní, resp. výpočetní výkon, opět obstarává 7nm Exynos 990 s podporou sítí páté generace. Na výběr budou paměťové varianty 8/256 GB a 12/512 GB. Zajímavým přídavkem k Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 6 je UWB (Ultra-Wideband) pro rychlé sdílení fotek a videí s dalšími UWB zařízeními. Desktopový režim DeX půjde nově použít i bezdrátově, displej telefonu při zrcadlení na televizi poslouží jako touchpad.

​

Doplňkové příslušenství? Tento herní ovladač a pak také spousta krytů a obalů...

Baterie o kapacitě 4 500 mAh podporuje rychlé 25W kabelové dobíjení, 15W bezdrátové a 4,5W reverzní bezdrátové dobíjení. Za 30 minut se telefon dobije z nuly na více než 50 procent kapacity.



Fotomodul na zadní straně dost výrazně vystupuje

Fotomodul na zádech je opět dost výrazně vystouplý. Phase Detection fotoaparát zůstává u rozlišení 108MPx (F1.8), doplní jej 12MPx ultraširokoúhlý objektiv (F2.2) a 12MPx teleobjektiv (F3.0) s 5× optickým zoomem. Hybridní zoom, tzv. Space Zoom, bude mít maximálně 50× přiblížení, 100× Space Zoom u Galaxy S20 Ultra byl stejně jen marketing. O rychlé a přesné ostření se stará laser, při natáčení videí (až 8K) můžete využít „směrový mikrofon“ nebo nastavit rychlost postupného zoomu. Maximální framerate 120 fps je k dispozici jen u Full HD videí.

Ukázka bezdrátového režimu Wireless DeX:

Galaxy Note20 Ultra se v Česku bude prodávat od 21. srpna a to v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barevné variantě. V případě nejvybavenější verze (12/512 GB) bude telefon k dostání pouze v černé. V rámci předobjednávek k telefonu dostanete herní balíček s ovladačem, bezdrátovou dobíječkou a předplatným Game Pass na tři měsíce nebo sluchátka Galaxy Buds Live. 256GB verze bude stát 35 999 Kč, 512GB varianta bude o tři tisíce dražší.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G katalog rozměry a hmotnost: 165 × 77 × 8,1 mm, 208 g

displej: 6,9", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 509 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 85 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Galaxy Note20

Galaxy Note20 podědil design po Ultře, jenže do menšího plastového těla (162 × 75 × 8,3mm) se dostal menší 6,7" Super AMOLED+ displej s rozlišením Full HD+ a poměrem stran 20:9. Maximální obnovovací frekvence displeje je 60 Hz, oproti Ultře je panel rovný, tedy bez jakéhokoliv zakřivení. Do průstřelu se dostala stejná 10MPx selfie jako u Ultry, to stejně platí i o ultrazvukové čtečce.



Velký vs. malý Note. Na zádech si všímáme rozdílné velikosti fotomodulů, stylusy jsou identické

Trojitý fotoaparát na zádech je trochu osekaný, inspiraci modelem Galaxy S20 však nezapře. V prvé řadě je jako hlavní foťák použít 12Mpx snímač s optickou stabilizací (F1.8), širokáč je stále stejný, třetím do party je 64MPx teleobjektiv (F2.0) s hybridním 3× zoomem. Space Zoom je v případě Notu20 maximálně třicetinásobný. Záda navíc nekryje sklo, ale leštěný plast typu 3D Glasstic.



Note20 dostal do výbavy rovný displej a má i zajímavé pastelové odstíny

Ně těle budou, stejně jako u Ultry, umístěny tři mikrofony a stereo reproduktory (ke spodnímu se přidá ten nad displejem), baterie bude mít kapacitu 4 300 mAh. Konektivita zůstává stejná, počítat nelze jen s UWB přenosy a také s podporou 5G.

Samsung Galaxy Note20 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 8,3 mm, 192 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED Plus, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy Note20 bude v Česku stát 25 999 Kč, tedy o 10 tisíc méně, než Ultra. K dostání bude v bronzové, šedé a zelené Mystic Green. K dispozici bude pouze varianta s 8GB RAM a 256GB pamětí, můžete si však vybrat mezi LTE a 5G verzí. K předobjednávce získáte herní balíček (ovladač + bezdrátová nabíječka + předplatné) nebo sluchátka Galaxy Buds+.