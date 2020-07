Samsung Galaxy Note20 Ultra odhalen! Známe specifikace i barevné varianty

Článek německého webu WinFuture vypadá jako tisková zpráva Samsungu. Jihokorejci si neuhlídali informační únik a tak máme na stole, čtrnáct dní před oficiální premiérou topmodelu Galaxy Note20 Ultra, kompletní specifikace včetně tiskových fotografií dvou barevných variant. Ano, nový model v Evropě opět poběží na Exynosu 990 (zprávy o vylepšeném Exynosu 992 se ukázaly jako nepodložené), ale jsou tu i některé novinky. Stylus S Pen bude mít jen 9ms odezvu, foťák dostane 50× Space Zoom, na displeji bude sklo Gorilla Glass 7 a počítat máme i s bezdrátovým módem DeX.

Galaxy Note20 Ultra bude designově primárně vycházet z loňského Galaxy Note10+, jen bude se svými rozměry 165 × 77 × 8,1 ještě o něco větší. Na přední a zadní straně opět po stranách čekejte zakřivené sklo, na displeji bude konkrétně použito odolné sklo Gorilla Glass 7. 6,9" Dynamic AMOLED bude mít rozlišení 3 200 × 1440 pix při poměru stran 19,3:9 (jemnost 508 ppi). Počítá se i s dynamickým přepínáním na 120Hz obnovovací frekvenci. V displejovém průstřelu bude umístěna 10MPx selfie (F2.2).

Opět 108 megapixelů

Na zádech můžeme očekávat přepracovaný 108MPx snímač se světelností 1.8, který používá 0,8μm pixely a natáčí 8K videa. Jednou z hlavních novinek je podpora Dual Pixel autofocusu doplněná laserem, což se má podepsat pod spolehlivější a rychlejší ostření. Další dva objektivy mají shodně rozlišení 12Mpx. První se světelností F3.0 slouží jako teleobjektiv s pětinásobným optickým zoomem, druhý snímač (F2.2) poslouží jako ultraširokoúhlý objektiv s 1,4μm pixely. Pryč je stonásobný Space Zoom (označení zmizelo i z oblasti objektivů), místo něj Samsung vsadil na maximálně 50× hybridní zoom.

Pod zadním krytem je k dispozici 4 500mAh baterie, kterou za půl hodiny nabijete na 50 procent. V bočním rámu jsou vsazeny dva stereoreproduktory od AKG, konektor USB-C (specifikace USB 3.2) a nechybí ani slot pro S Pen, který se přesunul do levé části spodní hrany. Nově u něj máme počítat s latencí pouhých 9 ms, což má tento „Real Feel“ stylus ještě více přiblížit běžné tužce či propisce. Celé tělo telefonu samozřejmě splňuje odolnostní normu IP68.

Užší spolupráce s Microsoftem

Samsung u řady Galaxy Note20 rozšíří spolupráci s Microsoftem, a to nejen u pracovních funkcí. Mimo automatické synchronziace poznámek OneNote má být Note20 Ultra prvním smartphonem optimalizovaným pro Project xCloud. Díky podpoře funkce Xbox Game Pass má být na telefonu k dispozici více než 90 her stramovaných z cloudu, takže bude Samsung telefon vyzdvihovat i jako „přenosnou herní konzoli“.

Představení čipsetu Exynos 990:

V Evropě telefon poběží na Exynosu 990, tedy na stejném čipsetu s maximálním taktem 2,7GHz, který poháněl už řadu Galaxy S20. A to společně s 12GB RAM, která bude, v závislosti na regionu, doplněna 256 nebo 512GB pamětí typu UFS 3.1. Samozřejmě se počítá i s podporou microSD karet, a to zřejmě v hybridním slotu. Ale ani tak o dvě SIMky nepřijdete, druhou totiž do telefonu přidáte jako eSIM. Podpora 5G je samozřejmostí, stejně jako Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.0. Úplnou novinkou má být režim Wireless DeX, tedy desktopový mód bez potřeby samostatné dokovací stanice.

Uvnitř telefonu hned od rozbalení poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.5. Jihokorejci představí Galaxy Note20 Ultra 5G spolu s dalšími produkty 5. srpna. Větší verze tabletofonu bude k dostání ve dvou barevných variantách, Mystic Black (černá) a Mystic Bronze (bronzová), které si můžete prohlédnout v naší galerii.