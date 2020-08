Samsung Galaxy Note20 vypadá jako pracant. Plast na zádech hned poznáte

Krátce po dokončení recenze Galaxy Note20 Ultra dorazila i základní verze Galaxy Note20. Už na první pohled je vidět designový ústupek, telefon nevypadá až tak prémiově jako Ultra, a to zejména díky zadnímu krytu. Samsung jej sice v produktových videích přímo srovnával se sklem u Ultry, v reálu na první pohled poznáte, že jde o plast.

Testovaná šedá barva dojmu nepomáhá, ale „prémiovost“ se ze zad vytrácí i na omak. Plast je pružný, takže má uprostřed zad vůli, jde promáčknout až k baterii. Ne, plastová záda nebyla ideální řešení. Možná výrobce něco málo ušetřil, ale u telefonu za 26 tisíc to od zákazníků schytá... Na plastovém krytu se neobjevují otisky prstů, jenže to stejné platí i o matných zádech Galaxy Note20 Ultra.



Samsung Galaxy Note20 nám do redakce dorazil v šedé barevné variantě, plast na zádech poznáte již na první pohled

Co se mi však oproti Ultře líbí, jsou masivní kovové hrany, které jsou samozřejmě dány i tím, že telefon nemá dvakrát zakřivený displej. Na masivní horní a spodní hraně byla zachována struktura broušeného kovu, která v rozích přechází do leštěných boků. Na první pohled tak Note20 nevypadá jako multimediální stroj, ale spíše jako střídmý firemní pracant. I to byl zřejmě důvod, proč jihokorejci u základního modelu vsadili na rovný displej.

Fotomodul na zádech stále dost vystupuje, psaní či kreslení perem na telefonu položeném na stole ani tentokrát není na pořadu dne...

6,7" Super AMOLED Plus displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix je špičkový, oproti Ultře má sice menší rozlišení, ovšem Ultru jsem používal s adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí, která byla k dispozici jen u rozlišení Full HD+. Z tohoto pohledu v displejové kvalitě nenajdete žádný zásadní rozdíl, tedy až na obnovovací frekvenci, která je fixně na 60 Hz.



Maximem 6,7" Super AMOLED Plus displeje je rozlišení Full HD+ a 60 Hz obnovovací frekvence. Displej dostal průstřel pro selfie a ultrazvukovou čtečku otisků prstů

Na druhou stranu pero nemusí „bojovat“ s fólií na displeji, která na zakřivených krajích bránila efektivnímu rozpoznávání hrotu stylusu. Fólie na displeji je typově stejná jako u Ultry, nabídne jen základní ochranu, ale protože je displej rovný, půjde případně další nová fólie nalepit daleko snadněji.

Videopředstavení Samsungu Galaxy Note20:

Displejové režimy zůstávají, stejně jako Always On, ultrazvuková čtečka otisků nebo Filtr modrého světla. Neupravíte si pouze rozlišení displeje. Celkově bych panel hodnotil trochu hůře, než u Ultry. Jas je sice vysoký a čitelnost na slunci není žádný problém, displej Ultry má však vyšší svítivost a vypadá na přímém světle o něco lépe. I tentokrát vám bude dělat problémy upatlaná fólie, stačí ji však otřít hadříkem nebo úplně odlepit. Samotný displej je kryt sklem Gorilla Glass 5, v ruce však panel občas registruje úchop dlaně jako nežádoucí dotyk, což jsem registroval již u Galaxy S20 Ultra. U Noteu20 Ultra jsem podobné problémy nezaznamenal.



Designové srovnání - Samsung Galaxy Note20 (v šedé) a Samsung Galaxy Note20 Ultra (v bronzové)

Stylus opět vycvakáváte z levé části spodní hrany (pro praváky je to „přes ruku“), a typově je tužka stejná jako u Ultry. Jen nemá 9ms latenci ale standardní 24ms. Ruku na srdce, pokud nebudete mít přímé srovnání, latenci při psaní vůbec nezaregistrujete. Psaní na Ultře s 9ms latencí je dáno zejména 120Hz obnovovací frekvenci displeje, a protože jsem telefon používal bezprostředně před Notem20, rozdíly v odezvě je skutečně jen drobný. Pero u Ultry působí o něco svižněji. Pokud však přímé srovnání nemáte, bude stylus kreslit stejně rychle jako u Galaxy Note10+ či Galaxy Note 9. Nadstavba pera S Pen je stejná jako u vybavenějšího dvojčete.



Stylus vycvaknete z levého kraje spodní hrany, umí to stejné, co dotykové pero u Galaxy Note20 Ultra

Velkým zjednodušením prošel zadní fotoaparát, který se inspiroval spíše letošními „es dvacítkami“. 108MPx čip a teleobjektiv s 50× Space Zoomem zmizel, nahradil je „konvenční “ 12MPx hlavní foťák (F1.8) doplněný 64MPx teleobjektivem (F2.0) a 12MPx širokáčem. První dva objektivy jsou typu Dual PIxel PDAF s optickou stabilizací obrazu, takže vypadává nutnost laserového ostření.



Detaily - fotomodul, spodní hrana a boční pohled na smartphone

Jenže, teleobjektiv nabízí tzv. 3× hybridní optický zoom, v rámci něhož kombinuje fyzické přiblížení nižšího řádu s výřezy teleobjektivu. Navíc musíte počítat s tím, že Space Zoom (omezený na maximálně 30×) už u vyšších úrovní přiblížení nebude tak kvalitní. Na maximum spíše volte maximálně 4× přiblížení, od desetinásobného zoomu už je vidět výraznější zásah do kvality fotografie. Příjemným bonusem jsou fotky detailů. Zatímco Note20 Ultra s makry a detaily bojuje, Notu20 to nedělá žádný problém.



Z horní hrany vysunete šuplík pro dvě nanoSIM, základní krabice a doplňkový obsah

Osobně se přikláním spíše k foťáku Galaxy Note20, protože v praxi spíše fotím detaily, portrétové snímky a makra. Pokud raději fotíte vzdálené objekty, nebo byste alespoň pro zoom našli častější a smysluplnější využití, je vhodnější optika od Ultry. Škoda, že ani jeden z fotoaparátů není svým způsobem „univerzální“. O natáčení 8K nepřijdete ani u modelu Galaxy Note20. Fotoaplikace je identická, režim Pro Video zvládne natáčet UHD v 60 fps či Full HD videa ve 120 fps.

Stejný Exynos, v Antutu získal méně bodů

Výkon dodává stejný čipset jako u Ultry, který v Antutu s prodejní verzí firmwaru získal 536 tisíc bodů, tedy o šest tisíc méně, než Ultra. Telefon je v prodeji k dispozici s 8GB RAM, přičemž Ultra je nabízena s 12GB RAM. Na běžném trhu se setkáte pouze s LTE verzí telefonu, u operátorů, např. u O2, je k dostání telefon v 5G variantě. V rámci hardwarové výbavy vám UWB zřejmě moc chybět nebude, zato absenci microSD můžete pocítit citelněji. Interní úložiště je 256GB, jenže zatímco u Ultry si paměť rozšíříte, u Notu20 tuto možnost nemáte.



Ukázkové screenshoty z prostředí

Výkon telefonu je srovnatelný s Ultrou, herní výkon je bezproblémový, identické je i zahřívání zadního krytu při hraní her, které je stále dost výrazné. A výdrž baterie? Displej má nižší rozlišení, než Ultra, navíc s fixní 60Hz frekvencí, a baterie je menší jen nepatrně (4 300 mAh vs. 4 500 mAh). Z Notu20 tak paradoxně dostanete o pár hodin delší výdrž na jedno nabití. Až na, v článku popsané, rozdíly je telefon softwarově vybaven stejně, takže vám můžeme doporučit přečíst si naší recenzi Galaxy Note20 Ultra.

Vzato kolem a kolem je kompromisů vcelku dost, oproti Ultře sice ušetříte 10 tisíc korun, jenže s ohledem na výbavu nemá Note20 oproti loňské řadě Galaxy Note10 vlastně nic podstatného navrch. Snad jen až na větší baterii, ovšem ta byla zase integrována do většího těla, loňský Note10 byl menší a kompaktnější. Podobnou práci jako letošní Note20 tak udělá i loňský Galaxy Note10, který se dá v Česku koupit za necelých 20 tisíc.

Samsung Galaxy Note20 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 8,3 mm, 192 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED Plus, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (4 320 × 7 680), autofocus, blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Plusy:

kompaktnější zařízení se stylusem

S Pen je i tentokrát skvělý pomocník, latenci 24ms zřejmě nezaregistrujete

oproti Ultře ušetříte 10 tisíc

fotoaparát fotí kvalitní makra a detaily

ve spojitosti s perem S Pen může více vyhovovat rovný displej

netradiční zelená varianta, v šedé vypadá „businessově“

vyšší výdrž na jedno nabití než u Galaxy Note20 Ultra

Minusy:

plast na zádech je poznat, při hraní se kryt dost zahřívá

displej má pouze Full HD+ rozlišení a frekvenci 60 Hz

fotomodul stále vystupuje nad okolní povrch

optický zoom není až tak využitelný jako u Ultry

chybí microSD karta a UWB (5G jen volitelně)

na spodní hraně displeje jsou registrovány náhodné otisky dlaní

Ukázkové fotografie:



Povedené makra a detaily



Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek



Další fotografie při slunečném počasí





Space Zoom ve dne - 1×, 2×, 4×, 10×, 20×, 30 ×





Space Zoom ve dne - 1×, 2×, 4×, 10×, 20×, 30 ×





Space Zoom v šeru - 1×, 2×, 4×, 10×, 20×, 30 ×

Ukázkové 8K video: