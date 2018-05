Samsung Galaxy S10 alias Beyond. Těšte se na 3D skener obličeje i čtečku v displeji

I když se od Samsungu nejdříve dočkáme tabletofonu Galaxy Note 9 (letos na podzim), již nyní se spekuluje o jubilejní desáté generaci Galaxy S, která přijde na svět příští rok. Smartphone, kterému se nepřezdívá jinak, než Galaxy S10, je interně znám i pod kódovým označením „Beyond“.

Nová řada „es desítek“ se má opět skládat ze dvou modelů, ze základní a zvětšené plusové varianty. A Samsung má s nimi velké plány. Podle zdroje již Samsung informoval své dodavatele o tom, že chce pod displej S10 dostat čtečku otisků prstů. Podle všeho se jihokorejci spolehnou hned na několik dodavatelů najednou, použité komponenty se tak budou mezi světovými regiony nepatrně lišit.

Samsung chce v Galaxy S10 nasadit 3D skenování od společnosti Mantis Vision:

Samsung také zvažuje přidání 3D skeneru obličeje po vzoru iPhonu X. Pokud se k očekávanému kroku nakonec skutečně odhodlá, měl by skener výrazně přispět k realističtějším AR Emoji, a samozřejmě také k většímu zabezpečení přístupu k telefonu. K němu má sloužit zmiňovaná čtečka otisků, skener obličeje, oční duhovky či kombinace všech tří biometrických metod. Jihokorejce zatím odrazuje vysoká cena 3D skeneru, pokud by jej do telefonů integroval, zvedlo by to jejich prodejní cenu o 50 dolarů (cca o tisícovku).

Čtečku otisků v displeji jako první ukázalo čínské Vivo:

Z pohledu designu by měl být zachován vzhled současného Galaxy S9, Samsung se tedy opět spolehne na kovové šasi doplněné sklem na přední i zadní straně. A to pouze s tím rozdílem, že displej by měl zabírat větší procento čelní strany. Samsung si chce u Galaxy S10 pomoci výřezem v displeji, který se mezi smartphony v současné době velmi výrazně rozmáhá. Představení Samsungů Galaxy S10 a Galaxy S10+ se očekává v únoru či březnu 2019.