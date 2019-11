Samsung Galaxy S10 Lite prošel certifikací, dostane větší baterii než Galaxy S10+

Spekulace o Samsungu Galaxy S10 Lite nebyly jen mlácením prázdné slámy. Základní specifikace telefonu unikly díky benchmarku Geekbench a celkem nedávno prošel telefon úspěšnou certifikací u brazilské agentury Anatel. Smartphone s modelovým označením SM-G770F/DS dostane baterii s typickou kapacitou 4 500 mAh (minimálně 4 370 mAh), která tak bude v řadě Galaxy S10 prodávané na našem území úplně největší. Dosavadním rekordmanem byl Galaxy S10+ se 4 100mAh akumulátorem. Stejnou kapacitu baterie jako u Galaxy S10 Lite má sice i Galaxy S10 5G, ten se však u nás neprodává.

Smartphone by měl dostat 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a průstřelem pro 32MPx selfie. Na zádech se dočkáme trojitého fotoaparátu v konfiguraci 48 MPx + 12 Mpx + 5 Mpx. Výkon telefonu dodá Snapdragon 855 s 8GB RAM, uvnitř poběží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0. Z doposud známých specifikací můžeme dále vypíchnout až 45W kabelové dobíjení. Smartphone půjde do prodeje v bílé, černé a modré, jeho představení očekáváme v horizontu několika následujících týdnů tak, aby se novinka stihla zabydlet na předvánočním trhu.

Via GSMarena, Indiashops