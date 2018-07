Samsung Galaxy S10: přinášíme detaily o fotoaparátech, displeji a použitém čipsetu

V uplynulých dnech nás doslova zahltili novinky a spekulace o připravovaném jubilejním Samsungu Galaxy S10, které vám přinášíme souhrnně v jednom článku. Týkají se použitého displeje, fotoaparátů a také čipsetu. Začněme zobrazovacím panelem, který by mohl být trochu přívětivější k virtuální realitě v brýlích Gear VR. Samsung si totiž nechal v Evropě patentovat označení Anti SDE AMOLED, což označuje displej, u něhož se neobjevuje tzv. „Screen-door efekt“.

Tento efekt je typický pro stávající displeje s vyšším rozlišením (např. u Galaxy S9), u nichž při sledování obsahu v brýlích Gear VR vidíte mřížku s jednotlivými pixely. Na výstavě SID 2018 Samsung prezentoval několik displejů určených výhradně pro samostatné brýle virtuální reality, ovšem tato technologie by se daleko lépe uplatnila v displejích pro smartphony. A jubilejní Galaxy S10 se nabízí jako ideální model pro uvedení nové zobrazovací technologie do praxe.

Prototyp displeje od Samsungu, který má eliminovat tzv. „Screen-door efekt“ v brýlích Gear VR:

Dále se objevily detaily o čipsetu. Evropská varianta poběží na Exynosu 9820, který bude využívat DynamIQ architekturu v poměru 2 + 2 + 4. Nejvyšší výkon poskytnou dvě jádra Exynos M4 s taktem až 3,3 GHz, které doplní dvě jádra Cortex-A75 či Cortex-A76. Ty nejméně náročně úlohy pak obstarají čtyři jádra Cortex-A55. Součástí čipsetu bude grafický čip Mali-G76 MP18 s osmnácti jádry, který je u ARM poprvé vyráběn 7nm technologií. Má být tedy výkonnější a energeticky efektivnější více, než kdy dříve.

Řada Galaxy S10 se bude skládat hned ze tří smartphonů, pro něž se vžila kódová označení Beyond0, Beyond1 a Beyond2. Základní Galaxy S10, alias Beyond0, má nabídnout čtečku otisků umístěnou netradičně na boční straně, zbývající Beyond1 a Beyond2 mají používat čtečku otisků integrovanou v displeji.

Čtečku otisků v displeji jako první ukázalo Vivo:

Trio smartphonů se má lišit i počtem fotoaparátů. Beyond0 a Beyond1 mají nabídnout duální fotoaparát, Beyond2 pak do výbavy dostane rovnou tři fotoaparáty. Hlavní snímač zůstane u rozlišení 12MPx a variabilní clony (f/1.5 - f2/4), doplní jej širokoúhlá 16MPx kamerka (úhel záběru 123°, f/1.9) bez podpory autofocusu a optické stabilizace. Třetím do party bude 13MPx teleobjektiv s clonou f/2.4, čekat tedy můžeme i podporu optického zoomu. Celek má po fotografické stránce fungovat podobně jako Huawei P20 Pro.

