Samsung Galaxy S10: ultrazvuková čtečka v displeji. Dočkají se ji i další modely

Šéf Samsungu, DJ Koh, podle zdroje potvrdil existenci čtečky otisků prstů zabudované v displeji. U Samsungu se vůbec poprvé objeví u jubilejního Galaxy S10, a již příští rok se dostane i do dalších modelů jihokorejského výrobce. Podle jeho vyjádření se společnost vyhnula nasazení optické čtečky otisků, která by pod AMOLED displejem sice fungovat mohla (Vivo ji nasadilo u modelu X20 Plus UD), ovšem testování ukázalo, že tato technologie zatím není tak spolehlivá, jak by bylo třeba.

Pokud by totiž spolehlivá byla, Samsung už by ji do telefonů nasadil před dvěma lety. Z toho zcela jasně vyplývá, že Samsung vsadí na ultrazvukovou čtečku otisků prstů, tj. technologii, kterou Qualcomm uvedl na trh již v roce 2015. Samozřejmě není jasné, zda Samsung využije právě řešení od Qualcommu, od Synaptics nebo bude čtečka pocházet od úplně jiného dodavatele.

Zajímavým detailem je však informace o tom, že se čtečka v displeji v příštím roce objeví i u dalších modelů, např. u Galaxy Note 10 a také zřejmě u dalších méně vybavených smartphonů. Co se však týká řady Galaxy S10, ultrazvukovou čtečku očekávejte u dvou ze tří modelů. Základní „es desítka“ vsadí, buď na optickou, nebo zůstane věrná čtečce otisků umístěné na zádech telefonu.

Čtečka otisků v displeji funguje svižně a šetří místo (CES 2018):