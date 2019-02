Samsung Galaxy S10+: Vyzkoušeli jsme pět foťáků i prémiovou verzi s nevídanou pamětí

Největším a nelépe vybaveným modelem řady je samsung Galaxy S10+, který se může pyšnit baterií s největší kapacitou či duální selfie kamerkou v průstřelu displeje. Zbytek specifikací je stejný jako u modelu S10, mění se jen koncová cena. Zapomenout nesmíme na speciální keramickou edici, která dostala 12GB operační paměť a 1TB disk. Právě to bude nejdražší S10 na českém trhu, s Galaxy S10 5G se u nás totiž nepočítá (a vlastně by to bez 5G sítí ani nemělo smysl).

Sklo i keramika a široké cenové rozpětí

Samsung Galaxy S10+ dostal největší rozměry a s tím i největší baterii. Do těla o rozměrech 158 × 74 × 7,8 mm a hmotnosti 175 gramů vměstnal výrobce 4 100mAh akumulátor. Hliník 7000 opět doplňuje odolné sklo Gorilla Glass 6, existovat bude i speciální varianta, u které se počítá s keramickým matným zadním krytem odolným proti poškrábání. U této verze pak naroste hmotnost na 198 gramů, což je v ruce už trochu znát.



Malý, velký a ještě větší. S10+ (vpravo) je největší v ČR dostupný model řady

Displej Dynamic AMOLED narostl do úhlopříčky 6,4 palce. Rozlišení zůstává na metě 3 040 × 1 440 pix, displejové režimy jsou pouze dva, můžete si však u nich upravit teplotu bílé i vyvážení odstínů RGB. Displej má vysokou svítivost a výbornou čitelnost na přímém slunci, což jsme si mohli ověřit i v terénu. Už do základního režimu byl integrován částečný filtr modrého světla (o 42 % méně modré, než dříve), který můžete zintenzivnit ruční aktivací modrého filtru (certifikován společnosti TÜV). Ten pak prostředí přebarví více do žluté.



Dynamic AMOLED je dobře čitelný i na slunci, a to bez zhoršení obrazové kvality

Dynamic AMOLED má výborné pozorovací úhly a vysokou světelnost, oproti předchozím smartphonům řady Galaxy však nemá být energeticky náročnější. O efektivitu se stará umělá inteligence. Displej má i spoustu dalších vychytávek, dokáže zobrazit více tmavých odstínů (využívá tzv. algoritmus Low-gradation dithering), má věrné barevné podání (0,4 JNCD), podporuje standard HDR10+ a má i výrazně větší svítivost, než displej u Galaxy S9.



V systému si můžete vybrat mezi těmito rozlišeními displeje, hned od novoty bude na Dynamic AMOLEDu umístěna ochranná fólie

Přímo od výroby Samsung na telefon nalepí ochrannou fólii, pod displejem je zase ultrazvuková čtečka otisků, která telefon odemkne cca za 0,4 vteřiny. Zvyknete si na ni překvapivě rychle a ke čtečkám na zádech či na boku se už nikdy nebudete chtít vrátit.

Takto funguje poddisplejová čtečka u rodiny smartphonů Galaxy S10:

Na zádech je umístěn trojitý fotoaparát, stejný jako u Galaxy S10, s následujícími parametry:

Širokoúhlý snímač - 12 Mpx, 2PD AF, variabilní clona F1.5/F2.4, úhel záběru 77 stupňů

Ultraširokoúhlý snímač - 16 Mpx, fixní focus, F2.2, úhel záběru 123 stupňů

Teleobjektiv - 12 Mpx, optická stabilizace, F2.4, úhel záběru 45 stupňů, dvojnásobný optický zoom

Umělá inteligence rozpoznává scény, pomůže i s adekvátním pořízení scény. Svůj speciální režim má i noční focení, a to jak s pomocí stativu, tak bez něj. Foťák pořídí 7 až 17 fotek za sebou a jejich složením má překonat kvalitu dosavadních nočních snímků pořízených smartphony značky Samsung. Do hry se opět dostanou Superzpomalená videa s delší dobou trvání zpomaleného záznamu (0,8 vteřiny) či profesionální videa s vylepšenou optickou stabilizací. Funkce AR Emoji dokáže rozpoznat pohyby těla a další výrazy tváře.



Zoom, normál a širokoúhlá fotografie. Zatím spíše jen pro porovnání, fotografickou kvalitu budeme hodnotit až po úvodní firmwarové aktualizaci

Selfie kamerka je nově duální, takže pro rozmazání pozadí neslouží umělá inteligence ale sekundární 8Mpx snímač s fixním ostřením (F2.2). Hlavní 10Mpx ostřící selfie kamerka se světelností F1.9 zůstává stejná. Boky jsou příjemně zaoblené, najdeme na nich regulátory hlasitosti, klávesu Bixby, zamykací tlačítko i šuplík pro nanoSIM kartu. Tu můžete doplnit microSD kartou nebo druhou SIMkou. Nezapomnělo se ani na 3,5mm jack nebo na USB-C. Přes něj dobijete napevno integrovaný 4 100mAh akumulátor.



Funkce PowerShare. Z lišty ji stačí aktivovat a pak spojit zády s jiným zařízením určeným k dobíjení

Smartphone dostal zrychlené bezdrátové dobíjení s možnosti zpětně dobíjet další smartphony či příslušenství (sluchátka nebo třeba hodinky). Reverzní dobíjení funguje i při současném kabelovém dobíjení Galaxy S10. Efektivita zpětného dobíjení se pohybuje okolo 60 procent, a fungovat bude pouze s baterií přes 30 procent. Celé tělo splňuje odolnostní normu IP68, a to jak základní skleněná tak i keramická verze.



Předfinální firmware? V Antutu i tak telefon již nyní získal rekordní výsledek 337 894 bodů, a to jsme otestovali „běžnou“ verzi s 8GB RAM

Výkon bude v Evropě dodávat osmijádrový 8nm Exynos 9820, který jsme prohnali Antutu benchmarkem. A výsledek? Rekordních 337 tisíc bodů, a jelikož byl software předfinální, po uvedení na trh mohou být výsledky Antutu ještě vyšší. Operační paměť je 8GB, interní úložiště bude 128GB nebo 512GB.

Přivítejte rodinu smartphonů Galaxy S10 od Samsungu:

Konektivita zahrnuje 2Gbps LTE i standard Wi-Fi 801.11ax, pro nějž se už objevují routery. Nabídka zařízení však až dosud pokulhávala. Umělá inteligence bude aktivní i v rámci operačního systému, optimalizuje využití procesoru, RAM i teplotu smartphonu.



Průstřel v displeji je určen pro dva foťáky, s průstřelem je třeba počítat i v samotném prostředí. Takto vypadá nabídka pro přidání otisku prstu

Galaxy S10+ dostal vylepšený systém chlazení (tzv. Vapor Chamber) a také optimalizace Unity Enginu, takže hry v něm napsané budou mít vyšší výkon a nižší spotřebu. Nejen při hraní se o zvukový podkres postarají stereoreproduktory od AKG se 24bitovým zvukem. Jsou o 30 % výkonnější než u Galaxy S9, jako druhý reproduktor je opět brán ten nad displejem.

Keramická verze bude, 5G varianta nikoliv

Řada Galaxy S10 dostane i dvě speciální verze, v ČR se bude prodávat pouze jedna. Galaxy S10+ s 12GB RAM a 1TB diskem půjde do prodeje se zadním keramickým krytem, a to pouze v černé nebo bílé. Největším topmodelem bude 6,7" Galaxy S10 5G, který do průstřelu i na zadní stranu vměstná ToF kamerku.



Keramická Galaxy S10+ dostane 12GB RAM a 1TB disk, porovnání odstínů se skleněnou „obyčejnou“ verzí

Prostředí u Galaxy S10+ nabídne Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI. Uživatelské rozhraní běhá svižně a bez jakýchkoliv zádrhelů, vše nasvědčuje výrazné optimalizaci i vlivu umělé inteligence při predikci spouštěných aplikací. Např. funkce Bixby Routines vám doporučí funkce na míru vašim zvyklostem, např. zapnutí režimu Jízda či pro nastavení předspánkového módu s aktivací filtru modrého displeje.



Největší Galaxy S10 5G se třemi foťáky vepředu a čtyřmi vzadu v ČR nebude. V Evropě se dostane jen do několika vybraných zemí



...to abychom se v novinkách vyznali.

Samsung Galaxy S10+ bude začínat na metě 25 999 Kč, a to se 128GB pamětí v bílé, černé a zelené. Keramická verze v černé a bílé vyjde na 32 499 Kč (512GB paměť), s 1TB diskem se telefon dostane na rekordní sumu 41 999 Kč. Jedná se tak o zatím nejdražší variantu modelu Galaxy S, kterou kdy Samsung uvedl na trh. 5G varianta, která u nás k dispozici nebude, má stát dokonce ještě více.