Samsung Galaxy S11 dostane 5× optický zoom a zřejmě i podstatně větší baterii

Samsung již nyní připravuje topmodely řady Galaxy S11, a na povrch postupně vyplouvají další a další neoficiální informace. Ty poslední se točí okolo fotoaparátu a baterií. Řada Galaxy S11 bude osazena novou fotografickou sestavou, pro kterou používají jihokorejci označení „Hubble“. Odkazují tak na Hubbleův vesmírný dalekohled, a to proto, že foťáky nabídnou až 5× optické přiblížení. Samsung se tak dotáhne na Huawei, který 5× přiblížení dostal již do letošního modelu P30 Pro.

Hlavní snímač by měl u Galaxy S11 nabídnout rozlišení 108 MPx, což by nebylo žádným velkým překvapením. Samsung tento fotočip sám vyrábí, a zatím jej prodává pouze konkurenci, např. Xiaomi nebo Realme. Ve spojitosti s optikou by mohl 108MPx snímač nabídnout dostatek obrazových dat pro hybridní zoom, jehož maximem by mohlo být 15 - 75× přiblížení. V této chvíli se však zatím jedná o pouhé spekulace. To stejné platí i o reakci Samsung na funkci Deep Fusion u iPhonu 11, jihokorejci údajně chystají podobné řešení, které debutuje právě u Galaxy S11.

Mimo zoomového objektivu a hlavního 108MPx snímače se u Galaxy S11 zřejmě dočkáme samostatného ToF snímače pro zisk hloubkových dat a také ultraširokoúhlého snímače zatím neznámého rozlišení. Další informace se točí okolo baterií, konkrétně pro základní model Galaxy S11e. Ten by měl být totiž osazen baterií EB-BG980ABY, která bude mít při 3,85V minimální kapacitu 3 730 mAh. Typická kapacita by se tak mohlo pohybovat mezi 3 800 - 3 900 mAh. Oproti Galaxy S10e s 3 100mAh baterií by to znamenalo poměrně výrazný nárust kapacity.

Představení řady Galaxy S11 se podle aktuálních spekulací odehraje 18. února 2020, tedy pět dní před startem veletrhu MWC v Barceloně. Do prodeje by se měla nová smartphonová řada dostat 6. března 2020.

Via Phonearena, Sammobile