Samsung Galaxy S11 má nabídnout 108MPx fotočip a 5× optický zoom

Do představení řady Galaxy S11 sice zbývá ještě hodně času, ovšem již nyní na povrch vyplouvají některé klíčové novinky. Divize Samsung Electro-Mechanics začátkem září publikovala video,v němž představuje 108 MPx snímač vedle něhož je k dispozici teleobjektiv s 5× optickým přiblížením. A podle jihokorejského webu TheElec by se měla právě tato sestava fotoaparátů dostat do připravované řady Galaxy S11.

Na videu níže můžete vidět nový fotoaparát v akci. Mimo 108MPx hlavního snímače, o jehož výhodách jste si u nás již mohli přečíst, bude v centru zájmu zejména teleobjektiv. Do hry se opět dostane známá periskopická soustava čoček, která přiblíží scénu bez toho, aby se z telefonu vysouval objektiv. Nový fotomodul má tloušťku pouhých 5 mm, neměl by tedy nijak výrazně vyčnívat z těla telefonu. A to skutečně nebude problém. Aktuálně používaný teleobjektiv od Samsungu s 2× zoomem je ještě o 1mm tlustší. Součástí teleobjektivu bude i optická stabilizace obrazu.

O pořízení běžných fotek se bude starat hlavní 108MPx snímač. A kdo ví, možná se dočkáme i zajímavých kombinací hybridního zoomu, který by mohl scénu dostatečně přiblížit bez výraznějšího zásahu do kvality fotografie. Vývoj zmiňovaného fotomodulu byl ukončen v květnu, a Samsung potvrdil, že jeho výrobu rozjede ve velkém ještě v průběhu letošního roku. Dostane se fotomodul nejdříve do topmodelu Galaxy S11 nebo si jej Samsung nejprve vyzkouší v řadě Galaxy A?

Představení fotomodulu s 5× optickým zoomem od Samsungu:

Zdroj Thelec