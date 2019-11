Samsung Galaxy S11e: I nejlevnější „éčko“ se dočká trojitého fotoaparátu

Samsung v příštím roce u modelů řady Galaxy S11 zřejmě aplikuje stejnou strategii jako u letošních „es desítek“. Vsadí na tři modely, mezi nimiž nebude chybět ani nejlevnější model Galaxy S11e, a právě jeho rendery se v průběhu víkendu objevily na internetu. Do odhalení řady Galaxy S11 sice ještě zbývá několik měsíců, ovšem z pohledu designu by se prý již nic převratného měnit nemělo.

Na přední straně se tak dočkáme 6,2 - 6,3" AMOLED displeje s vycentrovaným průstřelem pro selfie, který však bude oproti Galaxy S10e dvakrát zakřiven, aby designově více ladil ke zbývající dvojici řady Galaxy S11. Jeho součástí zřejmě bude i ultrazvuková čtečka otisků. Displej má po obvodu tenké rámečky, do toho horního se vměstná i sluchátkový reproduktor. Na spodní hraně čekejte hlavní mikrofon (sekundární je na horní hraně), reproduktor a USB-C, regulátory hlasitosti a zamykací klávesa obsadily pravý bok. Levý bude kompletně prázdný, 3,5mm jack bude na těle chybět.

Samsung Galaxy S10e Beyond0 katalog |recenze rozměry a hmotnost: 142 × 70 × 7,9 mm, 150 g

displej: 5,8", kapacitní Dynamic AMOLED, 2 280 × 1 080, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (2× Exynos M4, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost 5/6

výhodnost 3 %

žádanost cena: až

Kovové šasi telefonu opět doplní sklo na přední a zadní straně, které bude u krajů zakřiveno pro pohodlnější držení v dlani. Na zádech bude připraven, pro Samsungy v roce 2020 typický, obdélníkový fotomodul se zakulacenými rohy. V něm budou umístěny tři fotoaparáty spolu s přisvětlvací diodou. Hlavní foťák má mít stejné rozlišení jako u Galaxy S11 a Galaxy S11+, tedy 108 MPx. Specifikace zbylé dvojice snímačů zatím nejsou známé. Rozměry těla Galaxy S11e mají činit 152 × 69 × 7,9mm, v oblasti fotoaparátů naroste tloušťka na 9,1 mm.

S ohledem na hardware se zatím jedná o čiré spekulace, ale telefon by měl většinu hardwaru převzít od vybavenější dvojice. Zřejmě ale nebude k dostání v tolika paměťových variantách, RAM a úložiště budou zřejmě kapacitně nižší, než u zbývajících modelů. Jasno zatím máme pouze u kapacity baterie, která by měla meziročně narůst, a to z 3 100 na slušných 4 000 mAh. Uvnitř telefonu poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Toto je aktuální řada Samsungů Galaxy S10:

Samsung Galaxy S11e by měl být spolu se zbývajícími „es jedenáctkami“ představen 18 února 2020. Do prodeje by se nové modely mohly dostat již začátkem března.

Zdroj Pricebaba