Samsung Galaxy S20+ 5G se ukazuje v celé své kráse. Na zádech má čtyři foťáky

Samsung 11. února v San Franciscu představí novou řadu Galaxy S20, která bude obsahovat celkem pět modelů! Tři z nich budou mít v názvu slůvko 5G, což je všeříkající označení, zbylé dva pak budou osazeny modemem, který umožní internetové připojení maximálně v sítích LTE. Konkrétně se máme těšit na smartphony s těmito produktovými názvy:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Na českém trhu však Samsung až do teď nabízel jen 4G modely, což teoreticky znamená, že by se k nám nejvybavenější Galaxy S20 Ultra 5G vůbec nemusel oficiální cestou dostat. Ovšem, třeba takový Galaxy S20+ 5G bude vypadat úplně stejně jako u nás prodávaná verze Galaxy S20+, a jak bude vypadat, se můžete podívat v naší galerii!

Na fotkách je vidět smartphone, který z přední strany hodně připomíná model Galaxy S10. Novinkou je však vycentrovaný průstřel pro selfie. Samotný displej by měl být kryt 2,5D sklem, tj. nemá být až tak zahnutý jako u dosavadních modelů řady Galaxy. Úplně nová je pak zadní skleněná strana, na které najdeme vystouplý obdélníkový fotomodul. V něm jsou rozmístěny čtyři fotoaparáty, na páté pozici najdeme přisvětlovací diodu, na šesté pak zřejmě mikrofon pro natáčení videí, který by mohl výrazně vylepšit funkci Zoom-In mic, která se dostala již do řady Galaxy Note10.

Věrohodnost fotek paradoxně potvrzuje štítek nalepený na zadní straně s výmluvným popiskem: „Confidental (Unauthorized use prohibited). No photo allowed. Not For Sale. Do not leak info.“ Úplně stejný štítek Samsung občas nechává i u kusů, které na eventech Unpacked poprvé ukazuje novinářům. Výkon u řady Galaxy S20 v Evropě obstará Exynos 990 s 12GB RAM typu LPDDR5. A to u všech modelů řady Galaxy S20.

V zákulisí se hovoří o tom, že Galaxy S20 Ultra má jít s ohledem na výbavu ještě dál, takže se bude jednat o jeden z nejzajímavějších Androidů letošního roku. Je tedy pravděpodobné, že si Samsung svůj 108MPx fotoaparát schová právě pro tento model. Zbylé modely řady Galaxy S20 by měly dostat maximálně 64MPx hlavní snímač. U všechny modelů má jít navíc do akce i tzv. Space Zoom.

Exynos 990, čipset pro evropské modely řady Galaxy S20:

Zdroj XDA