Samsung Galaxy S20 FE se ukázal na webu Orange.sk, stát má 699 EUR

Slovenský operátor Orange má na triku další informační únik týkající se připravovaného Samsungu Galaxy S20 FE. Přímo na webových stránkách totiž operátor s předstihem zveřejnil produktovou kartu připravovaného smartphonu, kterou následně z webu stáhl. Ovšem, v archivu Googlu je stránka stále k dispozici, takže se na ni můžeme podívat ex-post .

Únik potvrzuje veškeré doposud uváděné spekulace. Chystaný smartphone má nabídnout 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a se 120 Hz obnovovací frekvencí. V průstřelu má být umístěna 32MPx selfie, na zádech bude připraven trojitý fotoaparát (12 + 12 + 8 MPx). Tělo bude splňovat odolnost IP68, potřebnou energii dodá 4 500 mAh baterie. 5G varianta poběží na Snapdragonu 865, LTE verze dostane Exynos 990, interní úložiště typu UFS 3.1 má mít kapacitu 128 GB, a dočkat se máme i microSD karet.

Videopozvánka na akci Galaxy Unpacked for Every Fan:

Únik na webu Orange trochu kazí fotografie s vodoznakem od @evleaks, které zřejmě měly sloužit jen jako „placeholder“, než Samsung pošle své oficiální tiskové fotografie. Podle úniku by měl telefon stát 699 EUR, což dělá v přepočtu 18 600 Kč. Oficiální představení očekáváme 23. září na akci Galaxy Unpacked for Every Fan.

Zdroj Orange