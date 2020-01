Samsung Galaxy S20 Ultra bude bestie! Dostane 16GB RAM a 5 000 mAh baterii

Samsung Galaxy S20 Ultra má být jedním z nejzajímavějších smartphonů letošního roku, a díky nedávným únikům je jasné, že se bude jednat o telefon doslova našlapaný výkonným hardwarem. Ponechme stranou očekávanou vysokou cenu, a podívejme se na pravděpodobné specifikace chystaného topmodelu od Samsungu. A to jen den poté, co se na internetu objevily první živé fotky Galaxy S20+.

Od včerejška je jasné, že nejvybavenější „esko“ Galaxy S20 Ultra bude v prodeji pouze v 5G variantě. Zmizí tak očekávané štěpení čipsetů (Evropa Exynos, zbytek světa Snapdragon), S20 Ultra bude na celém světě k dostání se Snapdragonem 865. U nás však budeme moci jásat až tehdy, jakmile bude jasné, že se k nám S20 Ultra dostane. Bude na trhu jen v 5G verzi, a 5G modely od Samsungu až doposud český trh zcela míjely. A to platí dokonce i o skládacím Galaxy Fold.

Galaxy S20 Ultra má dostat obří 6,9" Dynamic AMOLED s rozlišením 3 200 × 1 440 pix a se 120Hz obnovovací frekvencí. Na skleněných zádech bude připraven 108MPx snímač řady ISOCELL Bright. Nebude se však jednat o identický snímač HMX, který vyvinul Samsung společně s Xiaomi, a který byl již úspěšně nasazen u Mi Note 10. Teleobjektiv s 10× optickým zoomem bude mít netradičně vysoké rozlišení 48 MPx. Třetím do party bude 12 nebo 16MPx širokáč a chybět nebude ani samostatný ToF snímač pro kvalitní oddělení snímaného popředí od pozadí.

Napevno integrovaná baterie s kapacitou 5 000mAh bude podporovat 45W kabelové dobíjení. Z nuly na sto dobijete akumulátor za 74 minut. nanoSIM vložíte do bočního šuplíčku a to spolu s microSD kartou, která může mít kapacitu až 1 TB! Samotné kapacity interních pamětí nejsou nijak mimo míru, poměrně překvapivě se má začínat na metě 128 GB. Loňský Note10 přitom začínal na kapacitě dvojnásobné. Maximální velikost interního úložiště bude 512 GB.

Výkon telefonu dodá Snapdragon 865 s 5G modemem. Úplně vyloučena není ani funkce Dual SIM, k jedné nanoSIM by se mohla přidat i eSIM. Podobnou kombinaci jsme mohli vidět již u skládacího Galaxy Fold. Uvnitř smartphonu poběží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0. Představení Galaxy S20 Ultra se odehraje 11. února v San Franciscu, a to spolu s modely Galaxy S20, Galaxy S20+ a skládacím véčkem.

Samsung Galaxy S20 Ultra má běžet na Snapdragonu 865 i v Evropě:

Zdroj Twitter - Max Weinbach