Samsung Galaxy S20 Ultra dostane update firmwaru, který vyřeší pomalejší ostření

Samsung se u letošních „es dvacítek“ soustředí zejména na mobilní focení, což je nejvíce vidět u nejvybavenějšího Galaxy S20 Ultra. Některé zahraniční weby již dotáhly jeho recenzi, ovšem s ne úplně lichotivým hodnocením fotoaparátu. PC Mag, Input a The Verge shodně uvádějí, že foťák trpí dvěma nedostatky. Prvním je tzv. Focus hunting, kdy fotoaparát projíždí celé spektrum a snaží se najít předmět k zaostření, a pokud se mu to nepodaří, projíždí celé spektrum znovu. Navíc, v průběhu natáčení videí podle recenzí dochází ke ztrátě focusu...

Druhým nedostatkem je agresivní post-processing fotek v určitých typologicky podobných scénách, což je vidět u přehnaného vyhlazení a projasnění obličeje. Mezi další nedotažené funkce patří i noční režim. A současného stavu si je vědom i Samsung, který již v Jižní Koreji vydal předprodukční update, který má opravovat vytýkané nedostatky, zejména pomalý autofocus.

Mluvčí Samsungu se pro server Android Central vyjádřil následovně: „Galaxy S20 používá přelomovou a pokročilou sestavu fotoaparátů, Neustále pracujeme na optimalizaci jejich výkonu, aby uživatelům focení přineslo nejlepší uživatelskou zkušenost. A součástí tohoto úsilí je práce na budoucích aktualizacích, které povedou ke zlepšení fotografické zkušenosti“.

Zatímco ze zahraničních recenzí to s Galaxy S20 Ultra zatím nevypadá příliš lichotivě, záležet však bude na tom, co uživatelé dostanou „v den nula“. Samsung u svých topmodelů tradičně nabízí tzv. úvodní firmwarový update, který přináší spoustu změn a oprav dříve objevených bugů. Někdy se objeví dříve, nejpozději však v první den prodeje. V Česku se Galaxy S20 Ultra dostane na trh 13. března, do redakce nám již putuje testovací kus, takže se s vámi brzy podělíme o naše první dojmy.

Představení smartphonů řady Galaxy S20 od Samsungu:

Zdroj The Verge via Androidcentral