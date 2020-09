Samsung Galaxy S21+ dostane větší baterii. Menší Galaxy S21 zůstane na svém

Do oznámení řady Galaxy S21 od Samsungu sice ještě zbývá zhruba půl roku, ovšem již nyní víme, že jihokorejci zahájili vývoj firmwaru pro 5G varianty budoucích Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. A pokud se na tom nic nezmění, bude řada Galaxy S21 úplně první řadou Galaxy S, která bude celá k dostání jen s podporou sítí páté generace.

Na internetu se navíc rýsují i detaily baterií, které zatím vypadají dost zajímavě. Tedy až na základní model Galaxy S21 (SM-G991), který má dostat 4 000 mAh akumulátor, tedy stejný, jaký dostal již letošní Galaxy S20. Galaxy S21+ (SM-G996) má dostat 4 800mAh akumulátor, což by byl vítaný bonus oproti letošnímu Galaxy S20+, který byl osazen 4 500mAh baterkou. Kapacita baterie třetího modelu Galaxy S21 Ultra zatím není známa, můžeme očekávat, že zůstane minimálně u hodnoty 5 000 mAh. Baterky pro budoucí řadu Galaxy S21 vyrobí čínská společnost Ningde Amperex Technology Limited.

Samsung by měl baterie dovybavit o podporu rychlého 60W kabelového dobíjení. Celkově se od řady Galaxy S21 očekávají spíše drobná vylepšení. Samsung by měl vyjít z letošních „es dvacítek“, počítá se s nasazením vylepšeného 108MPx snímače (u S21 Ultra) či s nasazením nové generace ultrazvukové čtečky od Qualcommu. Největší zajímavostí je zatím to, že by měl Galaxy S21 Ultra podporovat dotykové pero S Pen. Řadu Galaxy Note to však, alespoň v příštím roce, nijak neohrozí. V dalších letech by však obě řady mohly splynout v jedinou, srpnový představovací termín pak připadne skládačkám.

Výpočetní výkon má u nové řady dodávat Snapdragon 875 (USA, Jižní Korea a další vybrané trhy), v Evropě se zřejmě opět dočkáme Exynosu, konkrétně inovovaného Exynosu 1000. Do nové „eskové“ řady by se mohly dostat i nedávno oznámené 16Gb LPDDR5 DRAM paměťové moduly.

