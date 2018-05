Samsung Galaxy S7 se dočká updatu na Oreo. Aktualizace se již šíří v Británii

Dva roky staré duo Samsung Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge se přeci jen dočká, zřejmě svého posledního, velkého updatu. A to na Android 8.0 Oreo. Aktualizace se začala šířit v Británii a to pro telefony z volného prodeje a od Vodafonu. Aktualizovány byly postupně základní „es sedmičky“ a také větší Galaxy S7 Edge se zakřiveným displejem. V následujících týdnech bude aktualizace postupovat dál do Evropy, potažmo do celého světa.

Aktualizace na Oreo byly v uplynulém týdnu dokonce na pár dní pozastaveny, protože některé telefony updatované v první vlně se na Oreu neočekávaně restartovaly. Problémy ale byly podle všeho již vyřešeny v aktualizované verzi firmwaru, protože Samsung nabídl Oreo i pro „es sedmičky“ v Jižní Koreji. Balíček má označení G930FXXU2ERE8, resp. G935FXXU2ERE8, a mimo aktualizace firmwaru přináší i dubnovou aktualizaci zabezpečení.

Systémové změny jsou podobné jako u Orea pro Galaxy S8. S hodnocením nové verze systému, která díky grafické nadstavbě Samsung Experience 9.0 vypadá stejně jako prostředí u Galaxy S8 či Galaxy S9, však počkáme do té doby, než se objeví oficiální česká verze firmwaru. Jakmile se tak stane, budeme vás informovat.

Produktové video Androidu Oreo: