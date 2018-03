Samsung Galaxy S9 změří i krevní tlak. Ukážeme vám, jak na to

Řada Galaxy S má už po několik generací měřič srdečního tepu. Při představení Galaxy S9 se výrobce zmínil, že přidává měření krevního tlaku. Slouží k tomu aplikace My BP Lab, na které Samsung pracoval s americkou University of California (UCSF).

Použitím aplikace se zapojíte do studie UCSF, takže při měření postupně doplňujete různé informace o zdravotním stavu. Vždy je ale můžete přeskočit a na měření krevního tlaku to nemá vliv. Instrukce pro měření jsou jednoduché, aplikace vám ukáže, že máte sedět v klidu, zapřít se o stůl a telefon umístit do stejné výšky, ve které je vaše srdce.

V rámci úvodního měření telefon zjistí vaši klidovou hladinu, ze které bude vycházet při dalších měřeních. Následně byste měli měřit krevní tlak třikrát denně (aplikace vás může upozornit). Neděste se zobrazených procentních hodnot, po týdnu používání aplikace se dozvíte své skutečné hodnoty systolického a diastolického tlaku, a to i zpětně. V rámci nastavení si ve formě dotazníků můžete dokončit svůj zdravotní profil, po třech týdnech měření si UCSF stáhne vaše data a použije je k vylepšení měřiče krevního tlaku.

A to skutečně bude potřeba, protože podle prvních testů je třeba počítat s odchylkami optického měření od přesnějších a běžně používaných tonometrů. S naměřenými údaji bychom sice k doktorovi nechvátali, pokud však přijmete fakt, že se jedná o informativní měřidlo, budete moci pozorovat alespoň změnu trendů v návaznosti na různé faktory, které do vašeho života vstupují.

Oficiální launch video Samsungu Galaxy S9:

Přístup ke studii je zdarma, instalační balíček je dostupný pouze v USA. Neoficiální cestou si jej můžete stáhnout zde. Počítejte však s tím, že měření krevního tlaku vždy nefunguje stoprocentně. Snímači na zadní straně Galaxy S9 může vadit vlhký nebo studený ukazováček, někdy vadí i pigmentace kůže.

Pozn. red.: Pokud používáte Galaxy S8, Galaxy S8+ nebo Galaxy Note 8, aplikace vám po spuštění nahlásí neexistující snímač. A je tomu skutečně tak, při bližším prozkoumání zjistíte, že zadní strana Galaxy S9 a Galaxy S9 má skutečně jeden snímač navíc - měřič krevního tlaku.

Via Sammobile