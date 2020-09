Samsung Galaxy Tab Active3: superodolný tablet do terénu s vyměnitelnou baterií

Odolné tablety ještě nevymřely. Nad vodou je sice drží jen pár výrobců, pokud však požadujete pracovní zařazení do terénu, může vás zajímat nový Galaxy Tab Active3 od Samsungu. A slůvko superodolný jsme v nadpisu nepoužili jako „clickbait“, tablet se totiž pyšní americkou armádní certifikací MIL-STD810H, která je ještě o úroveň výše, než MIL-STD810G, se kterou se občas setkáváme u smartphonů nebo u chytrých hodinek

Vzhledově se tablet příliš neliší od Galaxy Tab Active2. Čekejte tedy 8" PLS TFT LCD displej s rozlišení WUXGA (1 920 × 1 200 pix), který je doplněn tlačítkovými ovladači Androidu. Boční hrany telefonu jsou pogumované, přímo v základní krabici navíc dostanete kryt se slotem pro pero S Pen, který tablet ochrání před pády až z jednoho a půl metru. Samotné dotykové pero splňuje odolnost IP68, takže se o něj nemusíte bát ani při pobytu v nehostinných podmínkách.



Další zajímavostí je baterie, která má sice poměrně malou kapacitu (5 050 mAh), zato je však uživatelsky vyměnitelná. Do terénu si tedy můžete přibalit několik nabitých baterií a vyměnit je dle potřeby. Nabíjení probíhá přes USB-C nebo POGO konektory, pro použití uvnitř prodejen může tablet fungovat i bez baterie. Stačí jej připojit do nabíječky. Na zádech tabletu s rozměry 127 × 214 × 9,9 mm najdeme jeden 13MPx objektiv s přisvětlovací diodou a také zvýrazněné místo, na němž funguje skenování NFC tagů, štítků či různých bezkontaktních karet.

Samsung u tabletu vyzdvihuje „špičkový výkon“, pod který se podepisuje Exynos 9810. Ten zažil svou premiéru u řady Galaxy S9, takže toto vyjádření bereme spíše s rezervou. Každopádně, toto osmijádro se 4GB RAM a s 64 nebo 128GB pamětí bude pro businessově laděnou práci v terénu určitě stačit. Ještě, když si paměť rozšíříte microSD kartami až o další 1 GB. Tablet podporuje WI-Fi (včetně 5 GHz pásma), Wi-Fi Direct, navigaci (GPS/GLONASS/Beidou/Galileo) a také LTE.

V tabletu běží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2 od Samsungu, jehož součástí je i zabezpečená platforma KNOX. Biometrické zabezpečení obstarává rozpoznávání obličeje a čtečka otisků prstů. Samsung Galaxy Tab Active3 by měl zavítat i do Evropy, česká pobočka však zatím koncovou cenu a dostupnost tabletu nezveřejnila. Jakmile se tak stane, všechny potřebné informace do článku doplníme.

Samsung Galaxy Tab Active3 katalog rozměry a hmotnost: 128 × 214 × 9,9 mm, 426 g

displej: 8,0", kapacitní TFT LCD, 1 200 × 1 920, 283 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ad/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 050 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (4× Exynos M3, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

