Samsung Galaxy Tab S5e: Super AMOLED, čtyři reproduktory a tloušťka 5,5 mm!

Samsung dnes formou představovacího videa nečekaně oznámil nový tablet Galaxy Tab S5e. Má se jednat o model, který nabídne co nejlepší výbavu při zachování zajímavé prodejní ceny. Písmeno „e“ v názvu rozhodně u Samsungu nevidíme poprvé, má být použito u základních modelů jednotlivých modelových řad jako tzv. „entry-level“ zařízení. Brzy se tak můžeme těšit i např. na Galaxy S10e...

Opravdu tenký tablet

Nový tablet od Samsungu má rozměry 245 × 160 mm, zvláště zajímavá je jeho tloušťka, která činí pouhých pět a půl milimetru! Pod hmotnost 400 gramů se podepsalo kovové šasi, v němž jsou vsazeny hned čtyři reproduktory od AKG s podporou Dolby Atmos. Na bočních hranách dále najdeme čtečku otisků prstů, POGO konektor pro připojení pouzdra s klávesnicí či dokovací stanice, a také konektor USB-C (USB 3.1). Přes něj budete dobíjet integrovanou 7 040mAh baterii s podporou rychlého nabíjení.

Samsung v tabletu použit 10,5" Super AMOLED displej s rozlišením WQXGA, což se promítne do jemnosti 287 ppi. Displej zabírá 82% přední strany a vypadá to, že černý rámeček má na všech stranách jednotnou tloušťku. Nad užší hranou displeje je umístěna 8Mpx selfie, hlavní fotoaparát na zádi dostal rozlišení 13 Mpx. Tablet zvládne nahrávat videa až v rozlišení 4K UHD (3 840 × 2 160 pix) s 30 fps, videa pak přehraje ve stejném rozlišení, a to až s dvojnásobnou snímkovací frekvencí.

Samsung představil Galaxy Tab S5e na tomto desetiminutovém videu:

O výkon se postará osmijádrový Snapdragon 670 v konfiguraci dvou 2GHz jader pro výkon, k nimž se přidá šest úspornějších 1,7GHz jader pro méně náročné úlohy. Operační paměť bude 4 nebo 6 GB, v prvním případě ji doplní 64GB úložiště, v případě druhém uživatelská paměť naroste na dvojnásobek. U obou variant se počítá i s podporou microSD karet (až 512 GB). Konektivita zahrnuje dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS a také desktopový režim DeX, který půjde spustit rovnou na tabletu.

Uvnitř bude připraven Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI, jejíž součástí bude i hlasový asistent Bixby 2.0. Jihokorejci u něj počítají třeba se snadným ovládáním chytré domácnosti. Samsung v ČR uvede tablet do prodeje v polovině dubna, a to pouze ve verzi 4/64 GB. Wi-Fi varianta bude stát 10 990 Kč, LTE model pak 12 499 Kč. Na výběr bude zlatá, šedá a černá barevná varianta.