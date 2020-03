Samsung Galaxy Tab S6 Lite bude levnější kovový tablet s dotykovým perem S Pen

Server Winfuture opět nachystal Samsung na švestkách, a tak s předstihem vydoloval další připravovaný model, k němuž přidává základní technické specifikace a samozřejmě také tiskové fotografie. Čerstvou tabletovou novinkou jihokorejského výrobce se brzy stane Galaxy Tab S6 Lite, tedy ořezaný model loňského high-end tabletu Galaxy Tab S6. Specifikace jsou ještě níže, než u Galaxy Tab S5e, navíc však dostanete stylus S Pen a výrazně příznivější cenu.

Musíme se odpíchnout od výrazně ořezaných specifikací. Tablet tedy nebude osazen AMOLED panelem, ale 10,4" LCD displejem, který však bude mít dostatečně rozlišení 2 000 × 1 200 pix. Budete jej moci ovládat prstem a také stylusem S Pen. Protože však na zadní straně chybí magnetický dok pro stylus, je pravděpodobné, že pero budete muset přenášet samostatně. Do tenkého hliníkového těla se rozhodně nedostane.

Displej má vcelku široké rámečky, ovšem měly by být po celém obvodu stejné, což by mohlo eliminovat nežádoucí dotyky na krajích při hraní her. Pětimegapixelovou selfie kamerku na zadní straně doplňuje 8MPx fotoaparát bez přisvětlení. Tělo tabletu s hmotností 467 gramů pojme 7 040mAh baterii, kterou dobijete přes konektor USB-C. Sluchátkový jack bude zřejmě chybět, o reproduktory se opět postará firma AKG Audio. Výkon tabletu poskytne osmijádro Exynos 9611 o maximálním taktu 2,3 GHz, operační paměť bude 4GB. Interní úložiště bude v závislosti na zemi prodeje, buď 64, nebo 128GB.

Představení nejvýkonnějšího tabletu Galaxy Tab S6 od Samsungu:

Základní Wi-Fi model na vybraných trzích doplní LTE varianta, tablet bude podporovat NFC, Bluetooth, GPS a poběží na Androidu 10 s nadstavbou One UI 2.0. Kdy půjde v Evropě do prodeje, a kolik bude ve finále stát, zatím nevíme. Podle aktuálních odhadů by mohla novinka vycházet na něco mezi 350 - 400 euro, což v přepočtu dělá devět a půl až jedenáct tisíc korun.

Zdroj Winfuture