Samsung Galaxy Tab S6 Lite: odlehčený kovový tablet s všestranným využitím

Samsung dnes oznámil nový přírustek do segmentů tabletů, kterým je Galaxy Tab S6 Lite. Nedávné úniky byly předzvěstí blížícího se oficiálního oznámení, které Samsung doplnil koncovými cenami a očekávanou dostupností. Ve zkratce se jedná o odlehčenou verzi Galaxy Tab S6, která se soustředí na kvalitnější produktivitu díky dotykovému peru S Pen, a samozřejmě na konzumaci multimédií. Oproti loňskému Tab S6 je výhodou i daleko příznivější cena.

Celokovový tablet se pyšní kovovým unibody s tloušťkou 7 mm, do jehož útrob se vměstnala 7 040mAh baterie. Na jedno nabití zvládne tablet přehrávat videa až po dobu 13 hodin, o dobití se postará USB-C konektor. Užší hrany jsou dále vybaveny dvěma reproduktory, které vyladila firma AKG Audio, a samozřejmě nechybí ani podpora Dolby Atmos. Kovová záda tabletu budou při používání zřejmě příjemně chladit, najdeme na nich pouze jeden 8Mpx fotoaparát se světelností F1.9.

Většinu čelní plochy tabletu zabírá 10,4" displej s netradičním rozlišením WUXGA+ (2 000 × 1 200 pix) se symetrickým 9mm rámečkem. Nejedná se však o AMOLED, nýbrž o běžný TFT panel. Jeden bonus však přeci jen má, jeho součástí je dotyková vrstva od Wacomu, která spolupracuje s perem S Pen. To najdete přímo v základní krabici, a ve stejné barvě jako samotné tělo tabletu. Pero váží 7,5 gramu a displej jeho 0,7mm hrot rozpozná až ve 4 096 úrovních tlaku.

Stylus má i akční tlačítko, takže se můžete těšit na spoustu funkcí známých z Galaxy Tab S6 či z modelů řady Galaxy Note. Perem lze kreslit, črtat, psát (včetně převodu psaného textu do elektronické podoby), bezdotykově ovládat tablet, a mnoho dalšího. Protože v něm chybí baterie, nedostalo se na vzdálené ovládání známé např. z Galaxy Note10. Na druhou stranu, když není třeba pero nabíjet, můžete jej při přenášení magneticky přichytit k bočním rámečkům. A nebo lze pero přenášet přímo v dokoupitelném krytu Book Cover.

Výkonovou stránku obstarává čipset střední třídy, Exynos 9611, doplněný 4GB operační pamětí a 64GB úložištěm. A to si ještě rozšíříte o microSD kartu (max 1 TB). Základní konektivitu zajišťuje Wi-Fi a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct a Bluetooth 5.0, v případě 4G varianty můžete počítat s podporou LTE Cat.11. Uvnitř tabletu poběží Android 10 s nadstavbou One UI 2.1, která nabídne i bohaté softwarové přídavky, např. systémový dětský režim nebo zapojení do eykosystému Call & Message Continuity.

Kdy a za kolik?

Galaxy Tab S6 Lite se v Česku začne prodávat 15. května, a to v modré a šedé barevné variantě. Předobjednávky tabletu startují 1. května, a to na webu Samsung.cz, a u vybraných partnerů. Jako dárek přidá Samsung k předobjednávkám kryt Book Cover v hodnotě 1 699 Kč, a to vždy v šedé barvě. Samsung na trh v brzké době uvede i kryt s přídavnou klávesnicí, tzv. Keyboard Cover, který bude vycházet na 2 499 Kč.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite katalog rozměry a hmotnost: 245 × 154 × 7,0 mm, 467 g

displej: 10,4", kapacitní LED LCD, 1 200 × 2 000, 224 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 TB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 GB, baterie: 7 040 mAh

procesor: Samsung Exynos 9611 (4× Cortex-A73, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 8MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus ?

vybavenost ?

výhodnost cena:

Wi-Fi verze tabletu bude v Česku stát 9 999 Kč, v případě LTE varianty se cena vyšplhala na 11 999 Kč.