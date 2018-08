Samsung Galaxy Watch: Chytré hodinky tikají a odbíjejí. Těšte se na eSIM!

Samsung dnes spolu s tabletofonem Galaxy Note 9 podle očekávání představil i nové chytré hodinky Galaxy Watch. Jihokorejci sjednocují značení nositelností, a z Gearů se tak plynule dostáváme do známé řady Galaxy. A to i přesto, že hodinky stále běží na Tizenu 4.0, který je pro miniaturní kruhové displeje patřičně upraven.

Nová řada hodinek nabízí dva modely modelů. Velikost 46mm je určena zejména pro pány, a to pouze ve stříbrné barvě. Dámy zřejmě raději sáhnou po 42mm variantě, která bude k dostání v černé a růžovozlaté. Hodinky se tak liší rozměry těla, šířkou pásku i samotnou kapacitou baterie. Větší model má 472mAh baterii, „dámská“ verze však bude mít pouze 270mAh akumulátor. Zbylá hardwarová výbava je jinak u obou modelů identická.

Specifikace hodinek Galaxy Watch (46 mm) Displej: 33mm, kruhový Super AMOLED (360 × 360 pix)

33mm, kruhový Super AMOLED (360 × 360 pix) Velikost: 46 × 49 × 13 mm, hmotnost 63 gramů bez pásku

46 × 49 × 13 mm, hmotnost 63 gramů bez pásku Odolnost: 5 ATM + IP68/MIL-STD 810G

5 ATM + IP68/MIL-STD 810G Řemínek: 22 mm, vyměnitelný, další barvy - černá, modrá, šedá

22 mm, vyměnitelný, další barvy - černá, modrá, šedá Baterie: 472 mAh, bezdrátové nabíjení WPC

472 mAh, bezdrátové nabíjení WPC Systém: Tizen Wearable OS 4.0

Tizen Wearable OS 4.0 Paměť: 1,5GB RAM + 4GB ROM (LTE), 768MB RAM + 4GB ROM (BT)

1,5GB RAM + 4GB ROM (LTE), 768MB RAM + 4GB ROM (BT) Konektivita: 3G/LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC, A-GPS, Glonass

3G/LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC, A-GPS, Glonass Snímače: akcelerometr, gyroskop, barometr, měřič tepu, okolní osvětlení

Samsung je i nadále věrný kruhovému Super AMOLED displeji s rozlišením 360 × 360 pix. Zobrazovací panel je kryt odolným sklem Gorilla Glass DX+ a počítá se i s neustálým zobrazováním informací na displeji (režim Always On). Tělo hodinek má zvýšenou odolnost (normy IP68 a MIL-STD 810G) a také voděodolnost 5 ATM při ponoření až do 50ti metrů pod vodní hladinu. Vnitřní strana hodinek disponuje snímačem srdečního tepu. Nacvaknete na ni i kolébku pro bezdrátové nabíjení.



Hodinky Galaxy Watch budou v dostání v růžovozlaté, stříbrné a černé

Hodinky mají oproti předchůdcům zvýšenou výdrž baterie na jedno nabití, v případě většího modelu výrobce uvádí až 80 hodin průměrného používání, u menšího modelu je doba výdrže odhadnuta na 45 hodin. Hodinky mohou fungovat autonomně, a to proto, že se dostane do prodeje i varianta s eSIM s podporou mobilních dat přes 3G a 4G sítě. Alternativně bude k dispozici i levnější verze, která si vystačí s Bluetooth spojením s telefonem. Výpočetní výkon dodává hodinkám dvoujádrový čipset Exynos 9110 o taktu 1,15GHz, který je navržen speciálně pro nositelnosti.

Specifikace hodinek Galaxy Watch (42 mm) Displej: 30mm, kruhový Super AMOLED (360 × 360 pix)

30mm, kruhový Super AMOLED (360 × 360 pix) Velikost: 41,9 × 45,7 × 12,7 mm, hmotnost 49 gramů bez pásku

41,9 × 45,7 × 12,7 mm, hmotnost 49 gramů bez pásku Odolnost: 5 ATM + IP68/MIL-STD 810G

5 ATM + IP68/MIL-STD 810G Řemínek: 20 mm, vyměnitelný, další barvy - černá, šedá, červená, žlutá, fialová, béžová, hnědá

20 mm, vyměnitelný, další barvy - černá, šedá, červená, žlutá, fialová, béžová, hnědá Baterie: 270 mAh, bezdrátové nabíjení WPC

270 mAh, bezdrátové nabíjení WPC Systém: Tizen Wearable OS 4.0

Tizen Wearable OS 4.0 Paměť: 1,5GB RAM + 4GB ROM (LTE), 768MB RAM + 4GB ROM (BT)

1,5GB RAM + 4GB ROM (LTE), 768MB RAM + 4GB ROM (BT) Konektivita: 3G/LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC, A-GPS, Glonass

3G/LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, NFC, A-GPS, Glonass Snímače: akcelerometr, gyroskop, barometr, měřič tepu, okolní osvětlení

Prostředí opět plně využívá otočnou lunetu. Stylové ciferníky se vůbec poprvé mohou pyšnit analogovým tikáním a „odbíjením“ hodinek, včetně detailně vystínovaných ručiček. Spolu s Always On displejem se Samsung snaží o to, aby iluze „analogových“ hodinek byla co nejreálnější. V základu je připravena základní paleta aplikací. Samsung Health bude monitorovat vaše pohybové aktivity, aktuální úroveň stresu, spánku či automaticky detekovat cvičení (celkem je jich na výběr až 39). Dále jsou k dispozici platby Samsung Pay, offline Spotify či dálkové ovládání spotřebičů přes apku SmartThings.

Předprodej hodinek Galaxy Watch probíhá ode dneška až do 6. září. Na pultech obchodů se hodinky objeví o den později. 46mm verze vyjde na 8 499 Kč, menší 42mm varianta má cenu stanovenou na 7 990 Kč. Máme tím na mysli Bluetooth verzi hodinek, LTE varianta zatím nemá stanovenou dostupnost, závisí totiž na připravenosti českých operátorů podporovat standard eSIM.