Samsung Galaxy Xcover Pro je téměř nezničitelný. Zaujme i vyměnitelná baterie

Zatímco před pár dny se jednalo jen o spekulace, dnes už je vše oficiální. Samsung představil zatím nejvybavenější odolný model řady Xcover s podporou norem IP68 a MIL-STD810G. Samsung Galaxy Xcover Pro se bude prodávat i v Česku, a v jeho výbavě najdeme několik funkcí, které u smartphonů od Samsungu běžně nevídáme.

Novinka s rozměry 160 × 77 × 10 mm má na čelní straně 6,3" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a zakulacenými rohy. Ovládat lze v rukavicích, nebo mokrými prsty. V průstřelu displeje je umístěna 13MPx selfie kamerka s fixním ostřením (F2.0). Celá přední plocha je kryta sklem Gorilla Glass 5, a nechybí ani notifikační dioda!

Na zádech je duální fotoaparát. Hlavní 25MPx snímač se světelností F1.7 zvládá automaticky zaostřovat. Sekundární 8MPx objektiv má fixní focus a světelnost F2.2, zřejmě se tedy bude jednat o foťák sloužící k rozmazání pozadí. Přestože je hlavním materiálem plast, překvapí vysoká hmotnost 218 gramů. Na horní hraně a na levém boku najdete dvě programovatelná tlačítka, regulátory hlasitosti a zamykací klávesa jsou tradičně vpravo. USB-C obklopený nabíjecími POGO piny na spodní hraně doplňuje 3,5mm jack na hraně horní.



Takto vypadá nový Samsung Galaxy Xcover Pro, na trh se dostane pouze v černé barevné variantě

Oproti spekulacím telefon nesplňuje normu IP69, ale „pouze“ IP68 se standardem MIL-STD810G. Telefon má tedy zvýšenou odolnost proti vlhkosti, prachu, teplotním výkyvům a proti dalším nehostinným podmínkám. Přežije pád na zem z metru a půl, a to i bez nasazeného ochranného pouzdra. Baterie o kapacitě 4 050 je snadno vyměnitelná, nabíjet ji můžete zrychleně 15 Watty. Po odcvaknutí zadního krytu se zpřístupní sloty pro nanoSIM a microSD (až 512 GB). Výkon telefonu dodává 2GHz osmijádro Exynos 9611 se 4GB RAM a 64GB pamětí.

Oficiální představení Samsungu Galaxy Xcover Pro:

Galaxy Xcover Pro je zařízení primárně cílené na B2B segment, ovšem dostane se do prodeje i na běžném trhu. Pyšní se podporou Push-to-talk navázané na službu Microsoft Teams, která má zjednodušit týmovou práci. Softwarové a hardwarové doplňky k telefonu umožní skenování barkódů (pošta, evidence zboží, apod), získávání dat v terénu či mobilní platby. Díky podpoře mPOS (mobile Point of Sale) se z Xcoveru Pro může stát přenosný platební terminál, a to pod hlavičkou pilotního programu Visa Tap to Phone, který právě dnes odstartoval.

Bezpečnost a verze pro firmy

Zda se bude týkat jen USA nebo i dalších zemí, teprve uvidíme. Bezpečnost obstarává platforma KNOX, data jsou chráněna již na hardwarové úrovni (šifrování, ochrana běhového prostředí v reálném čase, apod.), aby nemohlo dojít k žádnému úniku citlivých firemních dat. Smartphone lze jednoduše přidat do stávajících firemních MDM systémů přes funkce Knox Configure a Knox E-FOTA.

Samsung Galaxy Xcover Pro katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 10,0 mm, 218 g

displej: 6,3", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 050 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 25MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Na vybraných trzích bude telefon k dispozici i v tzv. Enterprise Edition, která zahrnuje dvouletou dostupnost na trhu a čtyřletou dostupnost bezpečnostních aktualizací. V Česku se telefon dostane do prodeje v první polovině února za 12 990 Kč.

Zdroj: Samsung News