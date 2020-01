Samsung Galaxy Z Flip: Překlad v displeji bude vidět, výkon dodá Snapdragon 855+

Představení skládacího Galaxy Z Flip je doslova za rohem, takže na povrch postupně vyplouvají další detaily. Telefon se může těšit na 6,7" Dynamic AMOLED displej s poměrem stran 20:9 a průstřelem pro 10MPx selfie, který bude kryt skládacím sklem. A pro něj budou jihokorejci využívat označení Samsung Ultra Thin Glass, resp. SUTG. Vnitřní skládací displej má mít při otevření viditelný překlad, to však platí i o Galaxy Fold, u něhož si na překlad velmi rychle zvyknete a přestanete jej vnímat.

Nebude to ale jediný displej véčka, na vnější straně bude v zavřeném stavu připraven jednopalcový zobrazovač, který má ukázat základní stavové informace, zmeškané hovory a nepřečtené textovky. Vedle něj bude umístěn duální fotoaparát (12 + 12 MPx). Kapacitní čtečku otisků najdete na pravém boku, zajímavostí bude i to, že ohnutí véčka bude moci být jakékoliv. Když displej vyklopíte o 90 stupňů, bude v této poloze držet, dokud jej třeba úplně nevyklopíte nebo naopak nezavřete.

Změna se odehrála u čipsetu, podle posledních zpráv by mělo véčko běžet na přetaktovaném Snapdragonu 855+. Baterie s kapacitou 3 300 - 3 500 mAh bude podporovat 15W nabíjení, a také bezdrátové a reverzní bezdrátové dobíjení. Véčko dostane 256GB úložiště a do prodeje půjde v černé a fialové.

A pokud se potvrdí dosavadní odhady, mělo by stát méně, než první skládací véčko, Motorola Razr, které se po řadě odkladů dostane v USA do prodeje (až 6. února. Před skládacím Samsungem to tedy na trh stihne „jen tak tak“. Razr by měl v Evropě stát okolo 40 tisíc korun, a to s plastovou fólií na displeji, Snapdragonem 710 a 2 510mAh akumulátorem. Galaxy Z Flip by měl přinést výkonnější hardware, přesto s nižší cenovkou. Pokud budeme věřit odhadům, měla by skládací novinka stát lehce přes 30 tisíc Kč.

Samsung loni v říjnu naznačil, že displej přeloží jako véčko: