Samsung Galaxy Z Flip půjde na trh hodně rychle. Už tři dny po svém oznámení

Samsung představí skládací véčko 11. února v San Francisku, a podle spekulací by se mohlo dostat do prodeje hned tři dny nato. Skládací novinka tak předběhne souběžně představené „es dvacítky“, které mají jít do prodeje až 13 března. Vše směřuje k tomu, že Samsung spěchá, aby měl skládací véčko v prodeji co nejdříve. A Motorole roste hned ze startu značná konkurence.

Just head from a new source:

Samsung's Galaxy Z Flip will likely launch on February 14th. It retails at $1400. It's possible it is an AT&T exclusive again, but this time it might be a timed exclusive. It will also be available unlocked.