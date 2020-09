Samsung Galaxy Z Fold2 je skládačka nové generace. Tohle vás bude bavit

Samsung právě dopředstavil skládací Galaxy Z Fold2. Loňská první generace prošla porodními bolestmi, šlo o „první pokus na lidech“, teď se posouváme dál, koncept skládacího smartphonu s ohebným displejem dospěl. Oba displeje jsou větší, ohyzdný výřez nahradil drobný „průstřel“, přepracovaný je pant i samotný ohebný panel.

Smartphone o hmotnosti 282 gramů měří v rozevřeném stavu 159 × 128 × 6 mm, jakmile jej zavřete, přejde do kompaktní podoby s rozměry 159 × 68 × 14 až 17 mm (vyšší hodnota pro pant).

Samsung o 12 % zvětšil hlavní displej (7,6 palce) a o 27 % zmenšil jeho rámečky. Displej typu Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex nabízí rozlišení QXGA+ a jeho součástí je ultratenké sklo UTG. Dříve používaný velký výřez byl tentokrát nahrazen miniaturním průstřelem. Samsung vylepšil i jas displeje, v běžném stavu svítí panel na 450 nitů, na slunci přechází na 700 nitů, v případě ostrého světla je maximem 900 nitů, tj. o 100 více, než loni.



Samsung Galaxy Z Fold2 navazuje na Galaxy Fold, k dispozici tak budete mít, nově daleko větší 6,2", vnější displej a také vnitřní skládací displej

Vnitřní panel s poměrem stran 22,5:18 nabídne podporu adaptivní obnovovací frekvence (11 - 120 Hz). Při hraní her displej přepíná mezi 48 - 120 Hz, což zaručí dokonalou plynulost obrazu. U filmů je interval 24 - 120 Hz. Při čtení statického textu zůstává displej na 11 Hz, což šetří energii. Vnější displej narostl do úhlopříčky 6,2 palce při poměru stran 25:9. V jeho průstřelu je umístěna 10MPx „Cover Camera“ se světelností F2,2. Identický snímač se dostal i do průstřelu hlavního displeje.



Přepracovaný pant: v zavřeném stavu se zmenšila mezera mezi oběma díly, překlad v půlce panelu nemá být vidět (už u véčka Galaxy Z Flip 5G je téměř neznatelný)

Pant se inspiroval u véčka Galaxy Z Flip. V jeho útrobách jsou mikrokartáčky třetí generace, které zabraňují vniknutí nečistot. Pant je možné zastavit v libovolné poloze mezi 75 a 115 stupni podobně jako u notebooku. Při otevírání bude třeba překonat sílu magnetů, které drží obě části při sobě.



Pant lze zastavit kdekoliv mezi 75 a 115 stupni, v rámci režimu Flex Mode se budeme dívat na filmy, druhá polovina přístroje poslouží jako stojánek



Pant složený z 60 dílů je testován na 200 tisíc složení (při sto akcích denně to dělá pět let)

Samsung vyzdvihl kvalitnější stereo repráčky High-dynamic, lepší prý nebyly v žádném jiném Galaxy. Uvidíme v praxi... Na kovových bocích najdeme regulátory hlasitosti, zamykací klávesu sloučenou se čtečkou otisků prstů, několik mikrofonů a také konektor USB-C. Na zádech je ve vystouplém fotomodulu připravena trojice fotoaparátů. Shora:

12MPx širokáč (F2,2)

hlavní 12 MPx foťák typu Super Speed Dual Pixel s optickou stabilizací a světelností F1,8

opticky stabilizovaný 12MPx teleobjektiv se světelnosti F2,4 a s dvojnásobným optickým přiblížením

Snapdragon 865+ a 12GB RAM

Výpočetní výkon dodá 7nm osmijádro bez bližšího upřesnění, z dřívějška však víme, že bude telefon pohánět Snapdragon 865+. Pomáhat mu bude 12GB operační paměť a počítat můžete i s rychlým úložištěm UFS 3.1 o kapacitě 256 GB. Na paměťové karty se místo nenašlo, do bočního šuplíku můžete přidat jen jednu nanoSIM (druhou jako integrovanou eSIM).

Rychlé představení Galaxy Z Fold2:

V konektivitě budete těžko hledat mezery: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, UWB a 5G (pásma pod 6 GHz i mmWave). V každé části hybridu je umístěna jedna baterie, v součtu dávají kapacitu 4 500 mAh a můžete je nabíjet zrychleně kabelem i bezdrátově. Nezapomnělo se ani na zpětné bezdrátové nabíjení nositelné elektroniky ze skleněných zad.



Pant je o něco menší, než v minulosti. Na těle najdeme USB-C, dva reproduktory, regulaci hlasitosti a čtečku otisků prstů zabudovanou do zamykací klávesy

Android 10 dostal nadstavbu One UI 2.5, plynulé přecházení mezi displeji App Continuity už známe z Galaxy Fold, nově funguje i při zavření hybridu. Úplně nový je u Z Fold 2 režim Flex Mode, v němž můžete mít na každé polovině displeje v polorozevřeném stavu jiné prvky. Např. video na jedné a knihovnu videí na druhé půlce, další videa na YouTube nebo třeba ovladače přehrávače.



Z Fold 2 pracuje i napůl otevřený. Flex Mode využijete třeba i jako stativ při focení v Nočním režimu. Pevně stojící telefon jich pořídí až třicet a složí z nich jeden dokonalý obrázek

Možnosti Flex Mode se pro systémové aplikace trochu liší. V galerii slouží druhá polovina displeje jako touchpad pro procházení fotek, ve fotoaparátu si na druhé půlce prohlédnete poslední fotky. Flex Mode funguje i na vnějším displeji. Pokud si Z Fold2 postavíte na stůl, bude vnější displej v polorozevřeném stavu připomínat telefon zapřený do stojánku. Multimédia tak můžete sledovat pohodlně i na vnějším displeji.



Auto Framing - Z Fold 2 vás automaticky rozpozná a bude na vás neustále ostřit a zoomovat. Výsledkem má být dynamické video s vámi v centru dění

Umělá inteligence dokáže hlídat zaměřený objekt ve vzdálenosti 1,5 - 2,5 metru od telefonu, Samsung funkci nazývá Auto Framing. Pokud vás telefon uvidí v záběru, dokáže na vás zazoomovat. To se bude líbit nejen youtuberům. Pokud budou natáčet sebe sama (např. jóga nebo cvičení), místo statického záběru bude scéna daleko dynamičtější, aniž by video museli stříhat.



Díky velkému vnějšímu displeji můžete fotit selfíčka zadním fotoaparátem, protože se při focení uvidíte v hledáčku. Na stejném principu funguje i funkce Dual Preview. Vy, jako focená osoba, se uvidíte přímo na vnějším displeji

Při focení vidí focená osoba sebe sama na vnějším displeji, výrobce tuto funkci nazývá jako Dual Preview. Ostatně, svá selfie můžete pohodlně fotit pomocí zadních fotoaparátů a vidět se na vnějším displeji. Selfie na vnitřním displeji tak spíše využijete při firemních telekonferencích a videochatech.



Detail pantu, který je složen z šedesáti dílů

Ve fotoaparátu se objevuje režim Pro video, v němž vidíte zvukové úrovně, histogram a můžete si zde upravit rychlost zoomu nebo nastavit nahrávání zvuku z externích zdrojů, příp. selektivně vybrat mikrofony, které se mají nahrávání účastnit. Dále nechybí ani režim Single Take známý z řady Galaxy S20 či vylepšený noční režim, který kombinuje až 30 fotek do jedné v případě horších světelných podmínek. Pokud si při focení hybrid postavíte jako stojánek, eliminujete navíc rozmazání, které dělá pohyb ruky při focení.



Režim Multidisplej najednou zobrazí až tři aplikace, které si můžete jako trojice uložit do boční výsuvné lišty

V režimu Multidispleje můžete zobrazit až tři aplikace najednou, mezi nimiž můžete nastavit různé poměry velikostí, aplikace v oknech přeskupit, případně si trojici aplikací zobrazit najednou po kliknutí na tlačítko v bočním výsuvném panelu. Nově lze zobrazit dvě okna stejné aplikace vedle sebe, např. dvě okna internetového prohlížeče nebo dvě okna Wordu či PowerPointu. Mezi okny funguje přetahování objektů (Drag & Drop), např. textů, obrázků nebo grafů, kupříkladu z galerie do PowerPointu nebo fotku jako e-mailovou přílohu do Outlooku.



Samsung Galaxy Z Fold 2 se bude prodávat v černé a bronzové, v zahraničí bude možné svému Foldu upravit barvu pantu, v Česku se s touto službou nepočítá

Samsung vylepšil i rychlé sdílení screenshotů. I když máte zobrazeny tři aplikace najednou a pořídíte screenshot, můžete si vybrat screen okna, který chcete použít, a ten se následně vytvoří, jako byste na displeji měli jen jednu aplikaci. Screeny lze tedy rychle sdílet, aniž byste původní obraz se třemi okny museli nějak upravovat. V samotném prostředí vnitřního displeje si můžete nastavit layout telefonu, tak i tabletu. Výběr je na vás. Spousta aplikací je navíc optimalizována přímo pro Galaxy Z Fold2, např. YouTube nebo kancelářské aplikace od Microsoftu.

Barvu pantů si v Česku neupravíme

Samsung Galaxy Z Fold2 bude k dispozici v bronzové (Mystic Bronze) a černé barvě (Mystic Black). V online editoru bude možné vybrat barvu pantu podle přání: stříbrná, červená, modrá a zlatá. Bohužel to neplatí pro Česko.



Volitelné barvy pantu v Česku k dispozici nebudou

Galaxy Z Fold2 5G bude v Česku dostupný v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barvě za doporučenou maloobchodní cenu 54 990 Kč (první generace startovala na metě 53 990 Kč). Zákazníci si mohou telefon předobjednat ode dneška s termínem dodání 18. září. Při nákupu Samsungu Galaxy Z Fold2 5G můžete navíc získat bonus 5 000 Kč k výkupní ceně starého funkčního Galaxy Fold nebo 3 500 Kč k výkupní ceně jiného starého funkčního mobilního telefonu. Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Do třiceti dní o pořízení Galaxy Z Fold2 se navíc můžete bezplatně zaregistrovat do služby Samsung Care+, což je roční ochranný program proti náhodnému poškození telefonu, zejména displeje. Souběžně představená speciální edice Thom Browne se v Česku nabízet nebude.