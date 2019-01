Samsung Gear S3 a Gear Sport se mohou těšit na Value Pack s Tizenem 4.0

Samsung připravuje pro své starší nositelnosti Gear S3 a Gear Sport větší firmwarovou aktualizaci označenou jako Value Pack. Aktualizace povyšuje verzi systému na Tizen 4.0 a její distribuce byla zahájena v pondělí 21. ledna. Update se má postupně dostat do všech regionů po celém světě, v ČR se zatím aktualizace nenabízí. Již nyní však víme, na co se mohou těšit stávající majitelé starších hodinek od Samsungu.

Hodinky nově dokáží sledovat až 39 druhů různých cvičení a fyzických aktivit. Dvacet z těchto činností pak spadá do oblasti domácích aktivit. Samsung se zaměřil i na monitoring spánku, po rozkliknutí ranní notifikace se dozvíte dobu spánku ve třech spánkových zónách a týdenní rekord. Nové je k dispozici i spánkový widget přímo na ploše. V rychlém panelu, který si vysunete z horního okraje displeje, nově najdete větší počet rychlých zástupců.

V hodinkách přibyly i dva nové režimy. Režim Kino vypne displej a utlumí budíky, upozornění, zvonění a systémové zvuky. Navíc bude deaktivován režim Always On a také rozsvícení hodinek při jejich přiblížení k obličeji. Tento režim tak zapnete v kině, při řízení auta či na důležitém jednání. Režim Pro dobrou Noc si zase zapnete v noci, oproti předchozího režimu nechá aktivní jen ranní budík a systémová oznámení.

Představení hodinek Samsung Gear Sport:

Rozepsané textovky můžete uložit jako koncept a později se k nim vrátit, zprávy jsou nově zobrazeny v konverzačním režimu. Vylepšená podpora MMSek vám umožňuje vidět přiložené obrázky (i animované GIFy) přímo na displeji hodinek. Softwarová klávesnice nově nabízí až 1 500 různých emoji. Aplikace Samsung Health dále nově umožňuje synchronizaci dat s aplikacemi Strava, TIDAL a C25K.

Zdroj Samsung News