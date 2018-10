Samsung HMD Odyssey+ přinese absolutní svobodu v mixované realitě Windows 10

Samsung uvedl inovovanou generaci brýlí HMD Odyssey+ pro tzv. mixovanou realitu v OS Windows, která podporuje i platformu Steam VR. Jedná se o nástupce loňských HMD Odyssey s vylepšeními hned na několika frontách. Stále se tak jedná o přímého konkurenta starších PlayStation VR, Oculus Rift a HTC Vive, byť v některých oblastech jsou brýle už trochu napřed.

Brýle zůstávají u dvou 3,5" AMOLED displejů, z nichž každý jednomu oku nabídne rozlišení 1 440 × 1 600 pix. Součástí displejů i řešení Anti-SDE, které slouží k redukci tzv. Screen Door efektu. Jednotlivé linie oddělující pixely tak nemají být až tak viditelné, jako dříve. Skutečná jemnost displeje 616 PPI má pocitově narůst až na vizuálních 1 233 PPI. Oba displeje nositeli umožňují až 110° úhel pohledu, spočítá se i s ruční korekcí ostrostí na míru vašim očím.

Samsung rozšířil vnitřní prostor pro oči, a přidal širší „chránič“ na nos, díky čemuž brýle tolik netlačí na celý váš obličej. Polstrování na čele je prodyšné, abyste se při hraní příliš nezapotili. Brýle zůstávají u kompaktnějších rozměrů, s hmotností 590 gramů na hlavně nemají nijak zvlášť tížit nebo se převažovat. Jejich součástí jsou vestavěné všesměrové mikrofony s podporou hlasového asistenta Cortana, kvalitní zvukové podání (včetně efektu prostorového zvuku) zajistí vestavěná sluchátka od AKG.

K počítači se brýle připojují HDMI a USB kabelem, po připojení se automaticky spustí proces prvního nastavení, resp. se rovnou otevře herní prostředí. Brýle se mohou přes Bluetooth spárovat s dvojicí herních ovladačů, pro každou ruku je určen jeden. V případě, že ztratíte pojem o prostoru, můžete je použít jako „svítilnu“. Skutečný svět se v kruzích na krátko prolne se spuštěným obsahem.

Představení brýlí Samsung HMD Odyssey+:

Samozřejmostí je podpora 6DoF (Degrees of Freedom), což znamená, že se po připojení kabelů k počítači můžete volně pohybovat po prostoru, pohyb těla a pozice rukou přitom budou okamžitě zaznamenávány ve spuštěné hře či aplikaci. Prodeje brýlí byly zahájeny v USA, postupně by se však mělo dostat i na další regiony (Korea, Čína, Hong Kong a Brazílie). A vypadá to, že ani napodruhé se Evropa nedočká. První generace totiž starý kontinent úplně minula.