Samsung hned ze startu nabídne ohebné displeje konkurenci. Důvod vás překvapí

Skládací smartphony jsou podle mnohých hudbou budoucnosti. A neobejdou se bez úplně či částečně skládacích komponent. Za ty nejdůležitější je považována skládací baterie a také samotný skládací displej. Jihokorejský zdroj mezi řádky naznačuje, že Samsung je v oblasti ohebných displejů téměř v cíli. Technologie tak má být brzy „market ready“, a Samsung z ní chce vymačkat maximum. I když se to z pohledu renomé značky zdá jako holý nesmysl, má Samsung skládací displeje co nejdříve nabídnout konkurenci. A za tím můžeme vidět hned dvě roviny.

Tou první je business jako takový. Samsung má nespočet divizí a široké zacílení na produkty. Z pohledu konglomerátu je tak vlastně jedno, kdo do velkého pytle přisype nejvíce zlaťáků. A skládací displeje jsou business jako každý jiný, Samsung je vyvine a s nemalým ziskem prodá. Druhou rovinou je vytvoření zcela nového segmentu skládacích smartphonů, ke kterému je třeba spolupráce více výrobců. Samsung tak displeje co nejdříve nabídne Oppu a Xiaomi, a to proto, aby hned ze startu na trhu existovalo více skládacích modelů.

A tím chce Samsung ukázat, že se nejedná pouze o jeden „zvláštní“ telefon bez větší budoucnosti, ale rovnou o celý nový segment, tedy něco na způsob prvního modelu řady Galaxy Note. Tehdy se přerostlému smartphonu všichni vysmívali, dnes je řada Note vyhledávána kvůli dotykovému peru S Pen. A pokud budou i konkurenční výrobci používat součástky od Samsungu, je to pro jihokorejce obrovská příležitosti, která se jen tak neodmítá...

