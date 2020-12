Samsung jde ve stopách Applu. U Galaxy S21 mají chybět sluchátka i nabíječka

Když Apple oznámil, že u nových iPhonů nebude v základní krabici nabíječka, způsobilo to v řadách Android výrobců výraznou odezvu. Téměř všichni z nich se dušovali, že u nich nabíječka v základní krabici vždy zůstane. A stejnou rétoriku měl i jihokorejský Samsung. Jenže, za pár měsíců je všechno jinak. Brazilský certifikační úřad Anatel na svém webu explicitně uvádí, že certifikované modely řady Galaxy S21 v základní krabici nemají, ani sluchátka, ani síťový adaptér!

Už v červenci se na internetu objevily spekulace, že by Samsung mohl ze základní krabice odebrat nabíječky, a tak se zřejmě také stane. Jihokorejci zřejmě chybějící nabíječku, stejně jako Apple, zaobalí do environmentálního žargonu, ale na pozadí bude jasné, že výrobce za nedodání nabíječek do základní krabice nepatrně navýší příjmy z každého prodaného telefonu. A to proto, že se neočekává, že by chybějící nabíječka nějak zasáhla do celkové ceny smartphonů řady Galaxy S21.

Apple tak skutečně nastavil nový trend, a je jen otázkou času, než nabíječky přestanou ke svým topmodelům přibalovat i další výrobci. Brzy to přestane dělat Samsung, a následně se zřejmě přidají i další. A to proto, aby se svezli s aktuálním „trendem“. Je však otázkou, jak na chybějící nabíječky zareagují dlouholetí uživatelé Samsungů, kteří byli zvyklí na to, že základní krabičky nebyly vystlány kartonem ale alespoň základním příslušenstvím...

Zdroj Tecnoblog