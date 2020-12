Samsung je jedničkou ve skládačkách. Příští rok chystá další čtyři novinky

Není žádným překvapením, že Samsung zcela dominuje trhu se skládacími zařízeními. Podle zprávy uskupení DSCC zakončí jihokorejský výrobce letošní rok s tržním podílem úctyhodných 88 procent! Ten je vypočítán podle dodávek skládacích zařízení na trh, a to, že Samsung v segmentu „Foldables“ dominuje, v současné době není žádná náhoda. Má totiž na trhu nejvíce skládacích modelů - Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 i Galaxy Z Flip v LTE a 5G variantě.

Jedinou větší konkurencí Samsung je prakticky jen řada Mate X od Huawei, ovšem čínský výrobce má kvůli sankcím svých starostí dost a dost. Pak tu máme ještě slibné skládací Motoroly Razr, dále už je jen ticho po pěšině. A ani Apple se do tohoto segmentu zatím nijak nehrne. Ze všech skládacích displejů, které byly prodány ve třetím čtvrtletí letošního roku jich od divize Samsung Display pocházelo 96 procent, což ukazuje, že jihokorejci mají na skládací displeje prakticky monopol.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Fold2:

V příštím roce chce Samsung skládací displeje s UTG skly začít prodávat konkurenci, takže je pravděpodobné, že mohou počty skládacích zařízení na trhu až skokově zvýšit. Očekává se, že se do tohoto segmentu přidají i další výrobci, kteří až dosud váhali. Segment skládacích zařízení má navíc v dalších letech zažít nebývalý boom. Díky větší nabídce klesne cena telefonů, což by mohlo pomoci většímu rozšíření skládaček. Jen do roku 2025 má být na trhu k dispozici 95 milionů skládacích displejů, přičemž 59 milionů z nich bude určeno pro smartphony. A zbytek? Třeba pro skládací notebooky...

Samsung chce v příštím roce svou pozici s segmentu skládaček ještě posílit, a to hned čtyřmi dalšími modely. Sázkou na jistotu je skládací hybrid Galaxy Z Fold3 a také nástupce véčka Z Flip, který by se mohl v podobě označení Galaxy Z Flip3 se souběžně nabízeným hybridem číselně sladit. Třetím do party by měla být Lite verze Z Fold3, která přijde o velký vnější displej, zato by měla nabídnout podstatně atraktivnější cenovku. Čtvrtým zařízením by měla být skládačka určená výhradně pro Čínu, zřejmě se bude jednat o nástupce Galaxy W21.

Zdroj Yna