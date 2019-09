Samsung je lídrem v 5G smartphonech. V nabídce má už pět zařízení

Souboj o to, kdo nabídne v co nejkratším čase co nejvíce 5G zařízení pro koncové uživatele, momentálně vyhrává Samsung. Pokud se zaměříme na kategorii chytrých telefonů, jihokorejský výrobce má v nabídce už celkem pětici modelů.

Po ostrém znovuuvedení ohebného modelu Galaxy Fold na právě skončeném veletrhu IFA se počet zaokrouhlil na pět: Galaxy S10 5G, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy A90 5G a Galaxy Fold 5G.

Čekání na 5G sítě

Samsung tak zahájil proces „demokratizace 5G“, v rámci kterého chce tuto technologii učinit dostupnou co největšímu počtu zákazníků a nepodmiňovat přítomnost 5G osazováním pouze do nejdražších vlajkových zařízení.

Širší využití 5G samozřejmě nezávisí pouze na Samsungu a pestrosti jeho portfolia. Snaží se i ostatní výrobci hardwaru, ale hlavní váha inovací spočívá na bedrech operátorů, kteří jsou tím stěžejním prostředníkem, kdo dokáže technologii 5G prostřednictvím svých mobilních sítí zpřístupnit lidem.